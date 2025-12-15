NYT: Евреи Австралии обвинили власти в игнорировании угроз антисемитизма

The New York Times: Евреи Австралии обвинили власти в игнорировании угроз

Tекст: Мария Иванова

Волна антисемитских атак и недавняя трагедия в Сиднее вызывают у представителей еврейской общины недовольство действиями властей, пишет The New York Times. По их мнению, федеральное правительство Австралии недооценивает масштабы роста антисемитизма и не реагирует должным образом на опасность.

«Мы очень разочарованы австралийским правительством», – заявил Аарон Эйсман, потерявший соседа в результате атаки. Он подчеркнул, что трагедия была лишь вопросом времени. Его брат Чайми отметил, что реакции властей на поджоги, граффити и критику в адрес еврейских организаций оказались недостаточными, особенно после войны Израиля с ХАМАС осенью 2023 года. По его словам, члены общины не чувствуют себя в безопасности.

Жительница Бонди Пёрл, ставшая свидетельницей нападения во время праздника Ханука, подчеркнула, что участники мероприятия почувствовали себя совершенно беззащитными. Ивонн Хейбер, проживающая в этом районе более тридцати лет, отметила, что трагедия на пляже стала ударом по всему ядру еврейской общины города. Она объяснила: «Мы словно живем на иголках, и это худший кошмар для нас».

Джиллиан Сигал, спецпредставитель премьера Австралии по борьбе с антисемитизмом, признала, что случившееся стало последней точкой в «четкой цепочке событий», которая игнорировалась слишком долго. Она подчеркнула, что теперь опасность больше нельзя считать чуждой или далекой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отец и сын совершили теракт против евреев на пляже в Сиднее. Сообщается, что один из подозреваемых, 24-летний Навид Акрам, проходил обучение в исламском центре Аль-Мурада, связанном с другими мусульманскими организациями Австралии.

Как отмечает Bloomberg, Австралию потрясла резня на пляже Бонди в Сиднее.

Миллиардер Билл Экман пообещал награду обезоружившему террориста.