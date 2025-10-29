  • Новость часаСирия признала независимость и суверенитет Косова
    6 комментариев
    2 комментария
    26 комментариев
    29 октября 2025, 19:38 • Новости дня

    Названа дата возможных переговоров Трампа и Орбана

    Bloomberg: Трамп и Орбан планируют встретиться 8 ноября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп запланировал провести переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на следующей неделе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Как сообщает Bloomberg, встреча должна состояться 8 ноября, но окончательное место ее проведения пока не выбрано, передает ТАСС.

    Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшее время посетит Вашингтон.

    Ранее Трамп заявил журналистам, что Орбан является «очень хорошим лидером в вопросе управления страной».

    27 октября 2025, 09:58 • Новости дня
    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»

    Трамп: Испытания «Буревестника» не являются игрой

    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне испытаний российской ракеты «Буревестник» американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и США «не играют в игры» друг с другом.

    Президент США Дональд Трамп, обсуждая тему испытаний ракеты «Буревестник» Россией, заявил, что ни Россия, ни США не играют в игры, передает РИА «Новости».

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – заявил Трамп.

    Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка, передает ТАСС.

    «Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что США не нужны ракеты с дальностью полета 8 тыс. миль», – заявил Трамп журналистам на борту самолета во время перелета из Куала-Лумпура в Токио.

    Президент США также высказал мнение, что заявление России о завершении испытаний ракеты «Буревестник» во время конфликта на Украине неуместно. Он подчеркнул, что война, по его расчетам, должна была продолжаться неделю, но «сейчас конфликт вступает в четвертый год».

    «Вот что следует делать (урегулировать конфликт – прим. ВЗГЛЯД) вместо испытаний ракет», – заявил президент США.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская делегация напрямую донесла до властей США информацию о «Буревестнике».

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    29 октября 2025, 11:08 • Новости дня
    Трамп назвал Моди «убийцей»

    Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»

    Трамп назвал Моди «убийцей»
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал индийского премьера Нарендру Моди «самым приятным на вид человеком» и одновременно «убийцей, который жаждет драки», сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что пригрозил Индии и Пакистану ввести 250-процентные тарифы, чтобы подтолкнуть их к прекращению конфликта и урегулированию отношений, сообщает Bloomberg.

    Во время встречи с бизнес-лидерами на саммите АТЭС в Кенджу он рассказал, что назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «очень приятным на вид человеком», но добавил, что тот «убийца», готовый к борьбе.

    По словам Трампа, он лично позвонил Моди и заявил: «Мы не сможем заключить торговую сделку, если вы начинаете войну с Пакистаном». Аналогичный звонок состоялся и пакистанским властям, которым, по его словам, было сказано, что обе стороны должны прекратить боевые действия, иначе США введут тарифы, которые «означают конец бизнеса».

    Bloomberg отмечает, что Трамп уже не в первый раз приписывает себе роль медиатора конфликта. Индийские власти подобные заявления отвергают, а сам Моди проигнорировал недавний саммит в Малайзии, опасаясь, что Трамп повторит свои заявления о посредничестве.

    В мае в разрешение конфликта пытались вмешаться и другие политики: вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио вели переговоры с обеими сторонами, а после телефонных разговоров между военными Индии и Пакистана было объявлено о прекращении огня. Эту новость Трамп опубликовал в соцсети Truth Social еще до официальных заявлений обеих стран, вызвав раздражение в Нью-Дели.

    Высказывания Трампа прозвучали на фоне избирательной кампании Моди: соперники уже используют их в политической борьбе. Несмотря на прежние теплые отношения между Моди и Трампом, индийская сторона так и не смогла добиться от США снижения 50-процентных тарифов на экспорт, в том числе из-за перехода Индии на российскую нефть.

    Ранее МИД Индии оценил влияние введенных ограничений в торговле энергоносителями на мировой рынок.

    Издание The Economic Times писало, что Вашингтон и Нью-Дели сократили разногласия по тарифам, но импорт российской нефти продолжает вызывать напряженность.

    Агентство Bloomberg сообщило, что поток российской нефти в Индию ранее обеспечивал значительную часть импорта, однако из-за новых антироссийских санкций США этот поток практически прекратится.

    Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял подчеркнул, что страна не станет заключать торговое соглашение с Соединенными Штатами под давлением.

    29 октября 2025, 20:15 • Видео
    Корея сменила подход к России и Украине

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    28 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии

    Политолог Рар: Союз Венгрии, Чехии и Словакии – не антиукраинский блок

    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Центральной Европе формируется группа государств, полагающихся на суверенитет, реализм и фискальную осмотрительность. Альянс Будапешта, Братиславы и Праги – это не антиукраинский блок, а первый признак возвращения политической рациональности в Старый свет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал намерение Венгрии объединить усилия с Чехией и Словакией.

    «Евросоюз оказался перед лицом финансовой и политической дилеммы», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил о попытке ЕС использовать российские замороженные активы для финансирования Украины. Этот вопрос не только обнажает юридические риски, но и подрывает единство европейского сообщества, подчеркнул собеседник.

    «Брюссель требует от всех членов объединения согласия на экспроприацию средств, но многие страны выступают против инициативы, опасаясь последствий. Поэтому Еврокомиссия угрожает строптивым созданием общего «союза для долгов». У такой меры тоже есть противники, один их них – ФРГ», – пояснил собеседник.

    «На этом фоне в Центральной Европе формируется группа государств, полагающихся на суверенитет, реализм и фискальную осмотрительность. Возможный альянс между Будапештом, Братиславой и Прагой – это не антиукраинский блок, а первый признак возвращения политической рациональности в Старый свет», – считает Рар.

    По его оценкам, союз может быть создан по мере приближения урегулирования на Украине. «Венгрия, Словакия, Чехия равняются больше на политику Дональда Трампа, нежели Урсулы фон дер Ляйен. К этим трем странам, вероятно, присоединятся некоторые другие государства юга Европы. Если же произойдет эскалация конфликта, оппозиционным силам в Евросоюзе свяжут руки, и они вряд ли смогут что-либо организовать», – рассуждает политолог.

    «Впрочем, союз лишь из трех стран пока никак не изменит политику всего ЕС. Тройственному альянсу теоретически по силам заблокировать дальнейшие пакеты антироссийских санкций. Вместе с тем, стоит помнить, что после попытки противодействовать венгры и словаки быстро капитулируют. Дело в том, что у Брюсселя мощный рычаг для дисциплинирования строптивых – несогласных легко шантажируют и заставляют слушаться, угрожая им лишением денег», – заключил Рар.

    Ранее стало известно о планах Венгрии вместе с Чехией и Словакией создать альянс в ЕС, «скептически ориентированный в отношении Украины». Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на советника венгерского премьер-министра Балаша Орбана.

    По его словам, Виктор Орбан надеется объединиться с победившим недавно на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, а также со словацким коллегой Робертом Фицо. Балаш Орбан напомнил, что похожий союз «очень хорошо сработал» во время миграционного кризиса. Объединение называлось «Вишеградская четверка» или V4. Группа была создана в феврале 1991 года, в нее входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша.

    Появление альянса, «скептически относящегося к Украине», может «значительно затруднить» принятие любых решений относительно финансовой и военной помощи Киеву. Речь идет и об экспроприации Еврокомиссией заблокированных на площадке Euroclear суверенных активов России. «Я считаю, что это произойдет – и будет становиться все более заметным», – заявил советник венгерского премьера, отвечая на вопрос о возможном формировании союза.

    Однако, пишет Politico, до создания прочного объединения еще далеко. Отмечается, что Фицо ранее «воздерживался от официального союза с венгерским премьером по конкретным направлениям политики», а Бабиш «еще не сформировал правительство».

    28 октября 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»

    Трамп: Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были небольшим конфликтом

    Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»
    @ Pictures From History/imago-image/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает как небольшой конфликт атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

    «Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнерами, каких вы только можете себе представить», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома подчеркнул, что отношения между США и Японией уже долгое время сохраняют крепкий характер. В ходе визита в Японию Трамп встретился с императором Нарухито и премьер-министром Санаэ Такаити.

    В августе 1945 года Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. На момент взрывов погибли почти 220 тыс. человек, еще свыше 200 тысяч скончались позднее от последствий радиации. Большая часть жертв была среди мирного населения.

    Аналитики отмечают, что военный смысл атомных ударов до сих пор остается под вопросом, поскольку решающий вклад в разгром милитаристской Японии внесло наступление советских войск против Квантунской армии. В Вашингтоне, как считают эксперты, стремились прежде всего продемонстрировать свое политическое и военное превосходство.

    Ранее газета New York Post назвала спасительными ядерные удары США по Хиросиме и Нагасаки.

    27 октября 2025, 09:54 • Новости дня
    Трамп заявил о неучастии США в плане ЕС по российским активам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не принимает участия в решениях Евросоюза относительно замороженных российских активов для помощи Украине.

    Трамп не участвует в обсуждении вопроса использования Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине, передает РИА «Новости».

    В ответ на вопрос журналистки, нужно ли блоку использовать эти активы для оплаты военной поддержки Киева, Трамп заявил: «Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую».

    При этом Трамп не стал отрицать вероятность введения новых американских санкций против России, пишет ТАСС.

    На уточняющий вопрос по поводу возможности новых рестрикций, президент ответил: «Вы это узнаете». Его слова транслировались на сайте Белого дома во время разговора с журналистами на борту самолета из Куала-Лумпур в Токио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи на Украине.

    Министерство финансов США на прошлой неделе объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    28 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    Маск запустил конкурента «Википедии»
    Маск запустил конкурента «Википедии»
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В сети Интернет появился сайт Grokipedia с более чем 800 тыс. статей, созданных нейросетью компании Илона Маска, обещающий избавить контент от «пропаганды», в отличие от «Википедии».

    Сайт Grokipedia был представлен Илоном Маском в понедельник. Платформа позиционирует себя как альтернатива «Википедии», основной объем статей формируется искусственным интеллектом xAI, принадлежащим Маску, пишет New York Times (NYT).

    «Новый проект Grokipedia, как заявил Маск в публикации на своей странице в социальной сети X, «очистит» «Википедию» от пропаганды», – пишет газета.

    На момент запуска в базе платформы было более 800 тыс. статей, в то время как у «Википедии» около восьми млн созданных вручную статей.

    В первые часы после запуска ресурс был временно недоступен из-за наплыва пользователей. Среди статей присутствуют заметки не только о Маске и его проектах, но и о его конкурентах, таких как OpenAI, а также политиках, включая президента США Дональда Трампа и кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

    Критика в адрес «Википедии» со стороны Маска и его сторонников связана с обвинениями в предвзятости и игнорировании консервативных источников и точек зрения. Маск ранее призывал отказаться от донатов на развитие «Википедии».

    «Поскольку «Википедия» считает пропаганду традиционных СМИ «достоверным» источником, она, естественно, становится просто продолжением пропаганды традиционных СМИ!» – написал Маск в январе.

    В числе инвесторов Grokipedia – Дэвид Сакс, отвечавший за развитие искусственного интеллекта в администрации Трампа. Он выразил надежду, что конкуренция вынудит «Википедию» пересмотреть отношение к консервативным площадкам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аналитический центр Heritage Foundation заявлял о намерении использовать технологии распознавания лиц и базы данных для выявления и воздействия на редакторов «Википедии», обвиняемых в антисемитизме. В апреле ранее основатель «Википедии» Джимми Уэйлс задумывался о привлечении нейросети к написанию статей.

    Основатель «Википедии» Ларри Сэнгер в октябре рассказал о вмешательстве сотрудников американской разведки в материалы интернет-энциклопедии, подчеркнув появление правок с ведомственных IP-адресов.

    27 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    Орбан заявил о неэффективности санкций против российской нефти
    Орбан заявил о неэффективности санкций против российской нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в эффективности санкций Евросоюза и отметил, что российскую нефть невозможно исключить с мирового рынка.

    «Я не верю, что продукция любой крупной страны-производителя сырья может быть исключена с мирового рынка. Можно установить правила против них, санкции действуют и сейчас, но их природа такова, что все они обходятся», – сказал он в интервью телеканалу М1, передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, принятие уже 19-го по счету пакета санкций со стороны Европейского союза свидетельствует о неудаче предыдущих попыток.

    Орбан также добавил, что результаты подобных шагов показывают: некоторые задачи можно решать политическими инструментами вопреки экономической логике, однако существуют сферы, где такие методы бесполезны.

    Напомним, министерство финансов США объявило о санкциях против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает введенные США санкции против компаний «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» как контрпродуктивный шаг с точки зрения переговоров по украинскому конфликту.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России.

    27 октября 2025, 06:10 • Новости дня
    В США объявили о прекращении выдачи талонов на питание из-за шатдауна

    Tекст: Ирма Каплан

    Американцам с ноября прекратят выдачу талонов на продукты питания по программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP) из-за продолжающегося в стране шатдауна, сообщило Министерство сельского хозяйства США.

    «Демократы в Сенате уже 12 раз проголосовали за то, чтобы не финансировать программу продовольственных талонов, также известную как Программа дополнительной помощи в области питания (SNAP). В итоге, источник финансирования иссяк. На данный момент с 01 ноября пособия выдаваться не будут», – сказано в сообщении ведомства, размещенном на основной странице сайта.

    В министерстве отметили, что для демократов в Сенате наступает переломный момент, когда им придется решить: продолжать настаивать на медицинском обслуживании нелегалов и процедурах, направленных на устранение гендерных различий, или возобновить работу правительства, чтобы матери, младенцы и наиболее уязвимые из нас могли получать необходимую помощь и питание.

    Льготы SNAP, которые ежемесячно распределяются федеральным правительством между штатами, действовали до октября, поскольку средства на них были выделены до начала шатдауна 1 октября. Но в письме от 10 октября Рональда Уорда, исполняющего обязанности заместителя администратора SNAP, сказано, что выплаты прекратятся 1 ноября, если шатдаун продолжится и после этой даты.

    «Как указано в нашей заметке об истечении срока действия ассигнований от 1 октября 2025 года, SNAP располагает средствами для выплаты пособий и проведения операций в течение октября. Однако, если нынешнее сокращение ассигнований продолжится, средств будет недостаточно для полной выплаты ноябрьских пособий SNAP примерно 42 млн человек по всей стране», – приводит записку Уорда NBC News.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в семи министерствах США, включая Минфин и Минздрав, более 4 тыс. федеральных служащих получили уведомления о сокращении из-за приостановки работы правительства. Белый дом заявил об отказе Трампа идти на уступки демократам по шатдауну. Бессент предупредил о риске задержки зарплаты военным США из-за шатдауна. Захарова задалась риторическим вопросом из-за очередей госслужащих США за едой.

    27 октября 2025, 22:09 • Новости дня
    Sohu: Россия заставила Вашингтон передумать о поставках Tomahawk Киеву

    Tекст: Ирма Каплан

    Требование американского президента Дональда Трампа к России и Украине прекратить огонь усилило напряженность между Вашингтоном и Москвой, которая готова к этому, но не на условиях США и Украины.

    «В отличие от жесткой позиции Зеленского, президент России Владимир Путин, похоже, увереннее отверг предложение Трампа, особенно учитывая вероятность поставок Вашингтоном ракет Tomahawk Украине. Ответ России также оказался особенно жестким. Путин 23 октября предупредил: если США запустят крылатые ракеты Tomahawk по российской территории, Россия ответит решительно», – пишет блогер китайского портала Sohu.

    Автор напоминает, что Трамп назвал фейком заявления в СМИ о якобы согласии, данном Киеву, на удары дальнобойными ракетами по России.

    «Это говорит о том, что Путин успешно сдержал Трампа. По крайней мере. на данный момент США не станут поставлять Украине ракеты Tomahawk, так как мотивацией Трампа для вмешательства в российско-украинский конфликт было желание извлечь выгоду, но он не желает полномасштабной конфронтации с Россией», – отметил блогер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal сообщила, что США якобы сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию фейком.

    Однако российский лидер Владимир Путин пообещал крайне жесткий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    28 октября 2025, 10:22 • Новости дня
    Трамп подписал соглашение о редких минералах с Японией до встречи с Си Цзиньпином
    Трамп подписал соглашение о редких минералах с Японией до встречи с Си Цзиньпином
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Власти США и Японии заключили сотрудничество по редким минералам, стремясь снизить зависимость от Китая перед предстоящей встречей лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина, пишут американские СМИ.

    США и Япония подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере критически важных редкоземельных минералов, сообщает Washington Post.

    Документ, подписанный Дональдом Трампом и новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити, стал ключевым шагом в подготовке к долгожданной встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

    Правительство США преследует цель снизить зависимость Вашингтона от китайских поставок критических минералов, используемых в производстве электроники, авиационной и оборонной промышленности, говорится в публикации.

    Китай ранее объявлял о расширении экспортных ограничений в этой сфере, так Пекин использует свое доминирующее положение как аргумент в переговорах, отмечается в материале.

    Такаити назвала соглашение «началом новой золотой эры» в отношениях двух стран. Она вручила Трампу бумаги о выдвижении на Нобелевскую премию мира и преподнесла ему подарки, включая клюшку для гольфа бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и карту японских инвестиций в экономику США на сумму 550 млрд долларов.

    Одновременно стороны обсудили увеличение японских оборонных расходов и прогнозируемое ускорение военных вложений вплоть до двух процентов ВВП страны. Трамп не прокомментировал точную сумму увеличения трат, однако выразил солидарность и готовность поддерживать союзника на «максимальном уровне».

    Делегации также встретились с семьями японцев, похищенных КНДР в 1970-1980-х годах. Эксперты отмечают, что для новой главы правительства Японии встреча с Трампом стала первым большим дипломатическим испытанием, важным для укрепления личных контактов и двустороннего доверия.

    Ранее Белый дом анонсировал встречу Трампа с Си Цзиньпином в Южной Корее.

    Также Трамп сообщил, что в 2026 году посетит Китай.

    28 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп и Такаити договорились усилить военное сотрудничество
    Bloomberg: Трамп и Такаити договорились усилить военное сотрудничество
    @ KIYOSHI OTA/BLOOMBERG POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подчеркнули намерение повысить уровень военного взаимодействия и финансирования обороны, посетив авианосец США, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити пообещали укрепить сотрудничество в сфере безопасности и увеличить оборонное финансирование во время визита на авианосец USS George Washington недалеко от Токио, передает Bloomberg.

    Мероприятие подчеркнуло тесные военные связи между странами. На базе Йокосука Трамп заявил: «Дорогой союз между США и Японией – одно из самых удивительных отношений во всtм мире, действительно».

    Трамп сообщил, что утвердил первую поставку ракет для японских истребителей F-35. Такаити отметила, что Япония намерена «фундаментально укреплять свои оборонные возможности» и быть более активной в обеспечении мира и стабильности в регионе.

    Она подчеркнула: «Мы сталкиваемся с беспрецедентно серьезной угрозой, и мир нельзя сохранить одними словами».

    США сохраняют около 53 тыс. военнослужащих на японских базах, которые остаются ключевым элементом военной стратегии Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трамп вновь озвучил недовольство условиями оборонного договора, считая их неравноценными: Вашингтон обязан защищать Японию, в то время как у Японии нет прямых обязательств защищать США. Он также призвал Токио увеличить выплаты за содержание американских баз – сейчас Япония ежегодно выделяет около 211 млрд иен (1,4 млрд долларов), а переговоры о новом соглашении должны начаться в следующем году.

    Япония и США договорились о совместном наращивании судостроительных мощностей; министр торговли США Ховард Латник подписал с японскими чиновниками меморандум о взаимопонимании. Япония также продолжает закупки американского вооружения на многомиллиардные суммы, включая более 100 истребителей F-35 и около 400 крылатых ракет Tomahawk.

    Подводя итог на борту авианосца, Трамп выразил уверенность в союзнических перспективах: «У нас будут долгие, хорошие отношения. И, знаете, нужно получать удовольствие от жизни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подписал соглашение о сотрудничестве в области редких минералов с Японией.

    28 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Сийярто: Если саммит России и США состоится, то он пройдет в Будапеште
    Сийярто: Если саммит России и США состоится, то он пройдет в Будапеште
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Если мирный саммит России и Соединенных Штатов состоится, то он, несомненно, пройдет в Будапеште, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Нет никаких сомнений в том, что если будет мирный саммит, он, безусловно, состоится в Будапеште», – заявил Сийярто после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Минске, передает РИА «Новости». Заявление главы МИД Венгрии транслировалось в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил о готовности Венгрии принять встречу Путина и Трампа.

    Сийярто заявил о готовности Венгрии обеспечить безопасность переговоров Путина и Трампа.

    27 октября 2025, 14:22 • Новости дня
    Сийярто объяснил ситуацию с саммитом Путина и Трампа в Будапеште

    Сийярто заявил о продолжающейся подготовке к саммиту России и США

    Tекст: Вера Басилая

    США не отказываются от инициирования саммита с Россией, вопрос заключается только в том, когда стороны смогут достичь таких договоренностей, при которых встреча приведет к установлению мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    США не отказываются от идеи проведения саммита с Россией, вопрос заключается лишь в сроках и степени готовности встречи, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште отметил, что американская сторона не отвергает возможность организации мирного саммита с Россией, однако важно выбрать момент, когда подготовка позволит достигнуть ощутимых результатов для установления мира.

    Сийярто подчеркнул, что обсуждение подготовки продолжается, и вопрос заключается именно во времени ее проведения. Он также выразил надежду, что такой саммит сможет поспособствовать возвращению мира в Центральную Европу.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште будет зависеть от США.

    Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, но не исключил возможность дальнейших переговоров.

    Президент России Владимир Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.

    27 октября 2025, 19:25 • Новости дня
    Ушаков сообщил о сохранении готовности к встрече Путина и Трампа

    Ушаков: Готовность к встрече Путина и Трампа сохраняется

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сроки переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не определены, однако политическая готовность к диалогу остается, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Пока ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, – это сохраняется», – заявил Ушаков в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о вероятных сроках мероприятия, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным при уверенности в сделке по Украине.

    Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.

    27 октября 2025, 21:53 • Новости дня
    Стармер назвал санкции США против России «большим достижением»

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью Bloomberg заявил, что новые санкции США и ЕС против России уже дают заметный эффект, но есть риск, что Вашингтон вновь изенит позицию в отношении Москвы.

    «Мы находимся в лучшем положении. На прошлой неделе произошли действительно важные изменения», – сказал Стармер в интервью Bloomberg.

    Президент США Трамп на прошлой неделе объявил о введении санкций в отношении российских нефтяных гигантов ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл», заявив, что он разочарован тем, как президент России способствует достижению мира. Это говорит о том, что усилия европейских лидеров убедить Трампа занять более жесткую позицию в отношении Владимира Путина начинают работать, передает агентство.

    «Я бы назвал самым большим достижением то, что мы сделали в отношении санкций. Мы добились санкций против крупнейших нефтяных компаний, затем президент Трамп ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний, и ЕС в течение нескольких дней представил свой последний пакет мер. Это оказало глубокое влияние на экономику России», – сказал Стармер.

    При этом европейские чиновники, по данным Bloomberg, не скрывают отчаяния из-за колебаний позиции Трампа по конфликту. Он перешел от оказания давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на сделку, к угрозам введения санкций в отношении России, а затем встретился с Путиным в Анкоридже. Европейские страны ясно осознают риск того, что Трамп может снова изменить позицию.

    «Российской экономике, безусловно, наносится довольно значительный ущерб, и именно поэтому нам нужно продолжать работать над санкциями. Это моя оценка, которая также является оценкой ЕС», – заявил премьер Британии.

    Стармер сообщил, что в воскресенье разговаривал с Трампом по телефону о том, чтобы оказать давление на Китай и заставить прекратить закупки российской  нефти.

    «На этой неделе Трамп встречается с президентом Си Цзиньпином. Я действительно говорил с ним вчера о встрече, которую он собирается провести с председателем Си, и я думаю, что это важно», – сказал британский премьер-министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    При этом президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии  новых санкций США на экономику страны, а Трамп на это предложил обсудить действенность рестрикций через полгода.

