Сийярто сообщил о скором визите Орбана в Вашингтон

Tекст: Ирма Каплан

«Мы провели встречу в отличной атмосфере, и она продолжалась дольше, чем планировалось, на то были веские причины, поскольку, с одной стороны, нужно было обсудить вопросы, связанные с мирными усилиями, а с другой – темы, связанные с предстоящим визитом премьер-министра в Вашингтон», – приводит слова Сийярто ТАСС со ссылкой на телекомпанию М1.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, встреча Лаврова и Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок. МИД опроверг эту информацию.

В Госдепе США разговор Рубио и Лаврова назвали продолжением телефонной беседы между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая состоялась 16 октября. Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что параметры будущей встречи лидеров России и США уже определены, а работа дипломатов продолжается.



