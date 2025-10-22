Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.9 комментариев
Сийярто сообщил о скором визите Орбана в Вашингтон
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшее время посетит Вашингтон, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.
«Мы провели встречу в отличной атмосфере, и она продолжалась дольше, чем планировалось, на то были веские причины, поскольку, с одной стороны, нужно было обсудить вопросы, связанные с мирными усилиями, а с другой – темы, связанные с предстоящим визитом премьер-министра в Вашингтон», – приводит слова Сийярто ТАСС со ссылкой на телекомпанию М1.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, встреча Лаврова и Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок. МИД опроверг эту информацию.
В Госдепе США разговор Рубио и Лаврова назвали продолжением телефонной беседы между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая состоялась 16 октября. Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что параметры будущей встречи лидеров России и США уже определены, а работа дипломатов продолжается.