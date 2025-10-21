Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.2 комментария
МИД опроверг данные CNN о переносе встречи Лаврова и Рубио
Информация о том, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы внешнеполитического ведомства США Марко Рубио была перенесена, не соответствует действительности, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он отметил: «Нельзя отложить то, о чем не было договоренности».
Рябков заявил журналистам, что никаких договоренностей о проведении такой встречи не было, а значит, говорить о переносе некорректно, передает «Интерфакс»
«Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и по месту такого контакта. Как идея это существует, разумеется, это все имеет существенное значение», – подчеркнул он.
Рябков пояснил, что столь важное мероприятие требует тщательной подготовки. Вчера, по его словам, этой теме был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем США.
Ранее CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок.