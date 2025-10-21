МИД опроверг данные CNN о переносе встречи Лаврова и Рубио

Tекст: Дарья Григоренко

Рябков заявил журналистам, что никаких договоренностей о проведении такой встречи не было, а значит, говорить о переносе некорректно, передает «Интерфакс»

«Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и по месту такого контакта. Как идея это существует, разумеется, это все имеет существенное значение», – подчеркнул он.

Рябков пояснил, что столь важное мероприятие требует тщательной подготовки. Вчера, по его словам, этой теме был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем США.

Ранее CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок.