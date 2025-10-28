Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Песков объяснил причину интереса Орбана к российской нефти
Песков заявил о привлекательности российской нефти для Венгрии из-за низкой цены
Россия предлагает энергоносители на выгодных условиях, что учитывает венгерский премьер Виктор Орбан при выборе поставок нефти для своей страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия предоставляет энергоносители на весьма привлекательных условиях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, интерес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к российской нефти объясняется конкурентоспособностью данного предложения на мировых рынках.
«В целом Орбан отстаивает интересы своей страны. Любая страна заинтересована в том, чтобы покупать такие стратегические товары, как энергоресурсы, лучшего качества, в больших объемах и по меньшей цене», – заявил Песков.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в эффективности санкций Евросоюза и отметил невозможность полного исключения российской нефти с мирового рынка.
Венгрия начала работу по обходу санкций Евросоюза против российской нефти.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопросы поставок российских энергоресурсов в Венгрию связаны исключительно с экономикой и не зависят от политики.