Песков объяснил причину интереса Орбана к российской нефти

Песков заявил о привлекательности российской нефти для Венгрии из-за низкой цены

Tекст: Вера Басилая

Россия предоставляет энергоносители на весьма привлекательных условиях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, интерес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к российской нефти объясняется конкурентоспособностью данного предложения на мировых рынках.

«В целом Орбан отстаивает интересы своей страны. Любая страна заинтересована в том, чтобы покупать такие стратегические товары, как энергоресурсы, лучшего качества, в больших объемах и по меньшей цене», – заявил Песков.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в эффективности санкций Евросоюза и отметил невозможность полного исключения российской нефти с мирового рынка.

Венгрия начала работу по обходу санкций Евросоюза против российской нефти.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопросы поставок российских энергоресурсов в Венгрию связаны исключительно с экономикой и не зависят от политики.