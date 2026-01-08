ЕК обвинила Grok в создании антисемитского и педофильского контента

Еврокомиссия обвинила Grok в создании антисемитских и педофильских материалов

Tекст: Мария Иванова

Еврокомиссия обвинила соцсеть X в распространении с помощью нейросети Grok антисемитского и педофильского контента, передает ТАСС.

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил: «Мы зафиксировали, что Grok генерирует контент антисемитского содержания, а также сексуальные картинки с детьми. Это нелегально, и мы относимся к этому очень серьезно. Мы потребовали от X сохранять все внутренние документы, имеющие отношение к Grok, до конца этого года».

Это решение, как отмечает ЕК, связано с возможной подготовкой новых юридических обвинений против соцсети X.

Отмечается, что Еврокомиссия в последнее время усилила контроль за цифровыми платформами и их инструментами искусственного интеллекта в рамках борьбы с незаконным контентом и защитой данных пользователей.

Руководство X пока не прокомментировало обвинения и требования Еврокомиссии.

