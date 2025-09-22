Стартап Маска назначил студента главой команды по обучению ИИ Grok

Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.7 комментариев
Диего Пасини возглавил команду по разметке данных для обучения искусственного интеллекта (ИИ) Grok в начале сентября на фоне смены руководства и масштабных сокращений в компания Илона Маска xAI, ради чего он «взял отпуск» в Пенсильванском университете.
Судьбоносная встреча работодателя и потенциального работника состоялась в соцсети, когда Пасини поддержал Маска в одной из дискуссий. После этого Илон Маск подписался на профиль студента.
В сентябре команда стартапа xAI по разметке данных столкнулась с масштабными сокращениями и сменой руководства, так что руководство командой по обучению Grok перешло к студенту колледжа, который начал работать в компании восемь месяцев назад, пишет Business Insider (BI).
Диего Пасини, окончивший среднюю школу в 2023 году, возглавил команду по разметке данных, обучающую Grok, после того, как на прошлой неделе у по меньшей мере девяти высокопоставленных сотрудников были деактивированы аккаунты Slack. Несколько дней спустя, 12 сентября, компания сократила более 500 сотрудников команды, согласно данным Slack.
Пасини 15 сентября провел общее совещание с оставшимися сотрудниками и заявил, что компания не планирует увольнений. Вскоре после этого, по словам сотрудников, была уволена еще одна группа сотрудников в составе более чем 100 человек.
В последние дни команда Пасини проводила быстрые индивидуальные встречи, на которых сотрудников просили рассказать о работе в компании, рассказали порталу BI нынешних и бывших сотрудников. Перед увольнениями Пасини опубликовал объявление в Slack с просьбой к сотрудникам сосредоточиться на серии тестов, которые определят их будущее положение в xAI.
Команда разметки данных состоит из штатных и внештатных сотрудников, которым поручено маркировать, категоризировать и контекстуализировать необработанные данные, чтобы научить Grok лучше понимать мир. До увольнений на прошлой неделе численность ее сотрудников составляла около 1500 человек. Сейчас это число – около 900.
Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, Илон Маск отказался поддержать идею объединения компании xAI с Tesla. В августе Bloomberg узнало, что Tesla закрывает проект суперкомпьютера Dojo. При этом Tesla может сделать Маска первым в мире триллионером.