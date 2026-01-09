Читатели Die Welt обсудили эффективность удара ракеты «Орешник»

Tекст: Елизавета Шишкова

Читатели Die Welt активно обсуждают применение российскими военными новейшей ракеты «Орешник» по целям на Украине, передает РИА «Новости».

Один из пользователей, Tom, отметил: «Российский «Орешник» был замечен во Львове, и никакие противовоздушные системы США или НАТО ничего не смогли с ним сделать».

Другой комментатор, Stephan S., обратил внимание на то, что этот удар ясно показывает готовность России нацелиться на возможные западные миротворческие силы в западной части Украины и что они будут считаться законными целями.

Пользователь Christian C. выразил недоумение по поводу сообщений о якобы истощении ресурсов России: «Сколько еще раз нам будут говорить, что у россиян заканчиваются энергия, оружие, деньги? А затем ракеты вновь массированно обрушатся на всю территорию Украины».

В комментариях читателей отмечается обеспокоенность тем, что западные системы ПВО оказались неэффективны против российских новейших ракет.

Напомним, Российские военные нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины высокоточным оружием и комплексом «Орешник» после атаки на резиденцию президента России.

Политолог Иван Лизан заявил, что ВС России не выбирают цели для ударов, которые не принесут эффективного снижения боеспособности ВСУ.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что ночной удар «Орешником» по Украине показал, как следует действовать против «опасных психов», сравнив его с применением галоперидола.