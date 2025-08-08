Bloomberg узнало, что Tesla закрывает проект суперкомпьютера Dojo

Bloomberg узнало, что Tesla распускает разработчиков и закрывает проект Dojo

Tекст: Ирма Каплан

«Питер Бэннон, возглавлявший Dojo, уходит, а главный исполнительный директор Илон Маск распорядился закрыть компанию. Недавно команда потеряла около 20 сотрудников из-за нового DensityAI, а оставшиеся работники Dojo были переведены в другие центры обработки данных и вычислительные проекты Tesla», – передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Tesla впадет в зависимость от внешних технологических партнеров, включая корпорации Nvidia и Advanced Micro Devices, а также Samsung Electronics, производящих чипы.

Это решение знаменует собой серьезный сдвиг в разработке многолетней программы, поскольку Dojo когда-то занимал центральное место в многомиллиардном плане Tesla по наращиванию вычислительной мощи в гонке возможностей искусственного интеллекта, отметили в агентстве.

Система Dojo – это разработанный Tesla суперкомпьютер, используемый для обучения моделей машинного обучения, работающих в программах автопилота и полного автономного вождения производителя электромобилей. Он также представлен в человекоподобном роботе Optimus. Компьютер собирает данные, поступающие от транспортных средств, и быстро обрабатывает их для улучшения алгоритмов Tesla.

Аналитики говорили, что Dojo мог стать ключевым конкурентным преимуществом, и, по оценкам Morgan Stanley, в 2023 году это могло увеличить стоимость Tesla на 500 млрд долларов.

