Tesla одобрила премию Маску в размере почти 30 млрд долларов

Tesla одобрила Илону Маску премию в 96 млн акций почти на 30 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Tesla одобрила выплату премии своему генеральному директору Илону Маску в размере почти 30 млрд долларов, передает ТАСС.

Сообщается, что 3 августа 2025 года компания приняла решение о передаче Маску 96 млн акций ограниченного обращения в рамках плана поощрения от 2019 года, что при текущей стоимости соответствует 29,6 млрд долларов.

В документе, опубликованном на сайте Tesla, подчеркивается, что Маск сможет получить вознаграждение только при условии, что продолжит работу во главе или в руководстве компании на протяжении нескольких лет.

«Мы уверены, что такое вознаграждение создаст стимул для Илона оставаться в Tesla и сконцентрировать свои уникальные управленческие навыки на укрупнении акционерного капитала и привлечении и сохранении талантливых сотрудников», – отмечается в заявлении.

Компания указывает, что сохранение Маска на руководящих позициях сейчас критически важно на фоне усиливающейся конкуренции за профессионалов и менеджеров из-за бума в сфере искусственного интеллекта. Решение о премировании принято на фоне продолжающихся судебных разбирательств по предыдущей попытке выплатить Маску крупную премию.

В январе 2024 года суд штата Дэлавер признал недоступным пониманию компенсационный план 2018 года, который предусматривал выплату почти 60 млрд долларов при условии роста капитализации Tesla до 650 млрд долларов за 10 лет. Несмотря на поддержку акционеров, прежняя премия оказалась в состоянии правовой неопределенности, и компания ожидает слушаний в Верховном суде Дэлавера по этому вопросу.

Ранее Илон Маск направил в свой политический комитет America PAC более 45 млн долларов в первые шесть месяцев 2025 года.

Имена Илона Маска и его брата Кимбала обнаружили в материалах дела Джеффри Эпштейна.