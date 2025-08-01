Маск выделил 45 млн долларов своему политкомитету

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский предприниматель Илон Маск пожертвовал своему политическому комитету America PAC более 45 млн долларов в первом полугодии 2025 года, передает ТАСС. Такое вложение позволило Маску войти в число ведущих доноров политических кампаний в Соединенных Штатах.

В Bloomberg отметили, что несмотря на заявления Маска в мае на Катарском экономическом форуме о намерении сократить финансирование политики, размер его пожертвования свидетельствует о сохранении серьезного интереса к этой сфере. В агентстве считают, что подобные взносы показывают: самый богатый человек планеты «пока не готов уйти из политики».

Как писала газета ВЗГЛЯД, имена Илона Маска и его брата Кимбала обнаружили в материалах дела Джеффри Эпштейна.