19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
Власти решили закупить спецтехнику для сбора ТКО в новых регионах
Правительство решило закупить спецтехнику для сбора ТКО в новых регионах
На закупку специальной техники по сбору твердых коммунальных бытовых отходов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях направят свыше 275 млн рублей, такое решение приняли в правительстве России.
На эти средства планируется закупить свыше 50 единиц специализированной техники, которая будет передана в новые регионы, сообщается на сайте правительства.
Принятое решение направлено на восстановление деятельности по сбору и транспортировке отходов на этих территориях, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности.