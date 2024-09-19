Власти решили закупить спецтехнику для сбора ТКО в новых регионах

В Лондоне вызвали в МИД российского посла

Британский МИД выразил протест в связи с лишением аккредитации сотрудников британского посольства в Москве

Tекст: Денис Тельманов

«Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла в связи со злонамеренной и преднамеренной публичной кампанией агрессии России против Великобритании», – говорится в заявлении британского правительства, передает РИА «Новости».

В британском ведомстве осудили «беспрецедентную и необоснованную публичную кампанию агрессии России против Великобритании» и назвали обвинения в адрес сотрудников МИД «злобными и абсолютно беспочвенными».



Также в британском МИД утверждают, что это «очередной этап в целенаправленной кампании РФ по созданию угроз безопасности Великобритании и сдерживанию поддержки Украине».

Напомним, что на прошлой неделе ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, обвинив их в «разведывательно-подрывной работе».

Ранее посольство России обвинило главу МИД Британии Дэвида Лэмми в оскорблении памяти павших во Второй мировой войне за его высказывания об «империалистическом фашизме» РФ.