Глава дорожного департамента Ивановской области задержан за взятку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и его первого заместителя задержали по подозрению в получении взятки в особенно крупном размере. В прокуратуре сообщили, что возбуждены уголовные дела по ст. 290 УК РФ, передает ТАСС.

По версии следствия, подозреваемые получали взятки от представителя коммерческой организации за создание условий для заключения и исполнения госконтрактов на ремонт и содержание дорог. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 50 млн рублей.

Силовики также проводят обыски у обоих чиновников. Представитель силовых структур сообщил, что обыски проходят по месту проживания и работы задержанных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве приговорил сотрудников Ростехнадзора по делу о взятках, ФСБ задержала бывшего чиновника Росморречфлота за получение взятки в виде квартиры, а также арестовали главу управления ВСК по обвинению в взяточничестве и мошенничестве.