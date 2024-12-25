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Китайский чиновник приговорен к казни за взятки
Ли Цзиньчжу из провинции Шэньси получил смертный приговор за взятки в 431 млн юаней
Суд в Китае приговорил бывшего заместителя главы законодательного органа провинции Шэньси Ли Цзиньчжу к смертной казни за взятки на сумму 431 млн юаней, приговор будет осуществлен с отсрочкой на два года.
Суд средней ступени города Гуанчжоу в Китае приговорил к смертной казни бывшего заместителя главы Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Шэньси Ли Цзиньчжу за получение взяток на общую сумму 431 млн юаней, что эквивалентно примерно 60 млн долларов, передает ТАСС.
Вынесенный приговор предусматривает отсрочку исполнения на два года, а все имущество осужденного конфискуют в пользу государства.
Ли Цзиньчжу признал свою вину и активно сотрудничал со следствием, благодаря чему удалось вернуть присвоенные средства. Несмотря на это, китайские власти продолжают жесткую борьбу с коррупцией, начатую после прихода к власти в 2012 году «пятого поколения» руководителей под руководством Си Цзиньпина. Эта кампания привела к многочисленным арестам и судебным разбирательствам среди китайских чиновников разного уровня.
Антикоррупционные меры в Китае за последние годы стали более интенсивными и жесткими. Многие высокопоставленные чиновники лишились своих постов и были приговорены к длительным срокам лишения свободы, включая пожизненные заключения. Кампания направлена на укрепление доверия граждан к правительству и искоренение коррупции в государственных структурах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Бали задержали россиянина по подозрению в наркоторговле, за что ему грозит смертная казнь. Дональд Трамп, избранный президентом США, заявил, что после инаугурации поручит министерству юстиции добиваться смертной казни для обвиняемых в убийствах и изнасилованиях.