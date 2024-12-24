Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.2 комментария
Трамп пообещал добиваться смертной казни для убийц и насильников
Трамп обещал вернуть смертную казнь за убийства и изнасилования
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после инаугурации поручит министерству юстиции добиваться смертной казни для обвиняемых в убийствах и изнасилованиях, чтобы защитить американские семьи.
РИА «Новости» сообщает, что Дональд Трамп, избранный президент США, заявил о своих намерениях после инаугурации поручить министерству юстиции добиваться смертной казни для обвиняемых в убийствах и изнасилованиях. Трамп подчеркнул важность восстановления закона и порядка для защиты американских семей и детей от насильников и убийц.
Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за смягчение наказания для 37 приговоренных к смертной казни, заменив его на пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения. По мнению Трампа, это решение лишено логики и служит разочарованием для родственников жертв преступлений. Он заявил: «Сразу после инаугурации я прикажу Минюсту добиваться смертных приговоров, чтобы защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров. В стране снова будет закон и порядок».
Трамп выразил уверенность в том, что его жесткие меры позволят восстановить справедливость и удовлетворить ожидания общества, требующего более строгих наказаний для опасных преступников.