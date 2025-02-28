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В Китае казнили женщину за похищение и продажу 17 детей
Китайские власти казнили женщину за похищение и продажу 17 детей ради наживы
Жительницу Китая Юй Хуаин казнили за похищение и продажу 17 детей, приговор был приведен в исполнение по решению суда.
Народный суд средней ступени города Гуйян в Китае постановил привести в исполнение смертный приговор в отношении Юй Хуаин. Женщину признали виновной в похищении и продаже 17 детей. Это решение было одобрено Верховным судом КНР в соответствии с китайским законодательством, сообщает ТАСС.
Юй Хуаин действовала вместе с сообщником, который позже умер. Суд установил, что их мотивом была нажива на продаже похищенных детей. Приговор был приведен в исполнение после получения разрешения от Верховного суда КНР.
Китайские власти стремятся решительно бороться с преступлениями против детей, особенно когда речь идет о похищении и продаже несовершеннолетних.
Напомним, в январе китайский суд привел в исполнение смертный приговор в отношении Сюй Цзяцзиня за убийство восьми человек в школе города Уси. Также привели в исполнение смертный приговор мужчине, который в ноябре 2024 года врезался в толпу в Чжухае, убив 35 человек.
А в коноце прошлого года суд в Китае приговорил бывшего замглавы законодательного органа провинции Шэньси Ли Цзиньчжу к смертной казни за взятки на сумму 431 млн юаней.