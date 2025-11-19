В 2025 году в России леса горели на площади вдвое меньше прошлогодней

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, несмотря на раннее начало сезона и сложные погодные условия, удалось достичь целевого показателя, определенного указом президента, и не превысить 4,7 млн га площади пожаров, сообщается на сайте Рослесхоза.

Причиной раннего старта пожароопасного периода стала малоснежная зима и аномально теплая весна с температурой выше нормы на 5-7 градусов. Это сделало апрель самым жарким в истории метеонаблюдений для дальневосточных регионов, что существенно осложнило борьбу с возгораниями.

Почти 95% всех лесных пожаров пришлись на пять регионов Дальнего Востока, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Забайкальском крае и Бурятии, где сгорело 3,7 млн га. Большинство возгораний возникло в отдаленных и труднодоступных районах, куда практически невозможно было попасть на наземном транспорте. В результате тушение велось в основном с воздуха, объяснил Иван Советников.

«В этом году площадь лесных пожаров сократилась вдвое в сравнении с прошлым годом. Кроме того, мы остались в рамках Указа Президента и не превысили целевой показатель сокращения площади лесных пожаров, который в этом году составил 4,7 млн га. Для нас эта работа означает не просто формальное выполнение нормативов, но реальное снижение вреда, который наносят лесные пожары», – заявил Советников.

Руководитель Рослесхоза поблагодарил пожарных, парашютистов-десантников, летчиков-наблюдателей и все экстренные службы, участвовавшие в ликвидации возгораний, отметив значительный вклад в минимизацию ущерба.