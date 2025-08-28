Подготовлен закон о введении статуса ветерана для добровольцев

Tекст: Ольга Иванова

Правительство России подготовило проект закона о предоставлении статуса ветерана добровольцам, заключившим соглашения с Минобороны с октября 2022 до сентября 2023 года, передает РИА «Новости». Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Мишустин напомнил, что президент неоднократно подчеркивал необходимость предоставления статуса ветерана боевых действий тем, кто участвует в специальной военной операции. По его словам, для этого в федеральное законодательство внесены соответствующие корректировки, чтобы все участники боевых действий получили социальные гарантии.

Председатель правительства особо отметил, что добровольцы выполняли важные задачи, проявляли мужество и героизм. «Поэтому каждый из них получает возможность оформить статус ветерана или инвалида боевых действий и приобрести все положенные им преимущества», – заявил Мишустин.

Он добавил, что Государственная дума начнет работу над документом на следующей неделе. Правительство рассчитывает на оперативное принятие закона депутатами и сенаторами, после чего защитники смогут воспользоваться необходимой поддержкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики, принимавшие участие в обороне российских приграничных территорий, получат статус ветерана боевых действий без необходимости личного заявления. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий лицам, выполнявшим задачи в рамках спецоперации на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с момента их принятия в состав России.