Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.0 комментариев
Бывший директор ЦРУ спрогнозировал скорый выход Украины из конфликта
Бывший директор ЦРУ Биб спрогнозировал скорый выход Украины из конфликта
В ближайшее время Украине, возможно, придется принять решение о выходе из конфликта, заявил бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в эфире YouTube-канала.
Бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб выразил мнение о необходимости скорого завершения кризиса для Киева, передают «Вести».
«Один из вариантов выхода из этой ситуации – сказать Западу: «Дядя, знаешь, у нас дела идут плохо и в экономическом, и в политическом, и в военном плане, так что нам нужно из этого выходить прямо сейчас», – подчеркнул эксперт в эфире YouTube-канала.
По его словам, существует вероятность иного развития событий, при котором возможна паника среди политиков. Западные союзники, осознавая риск поражения, могут начать действовать импульсивно.
В качестве примера аналитик привел призывы в США ввести бесполетную зону над украинской территорией. Подобный шаг, по оценке специалиста, неизбежно приведет к прямому столкновению Запада и НАТО с Россией, что станет настоящей катастрофой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин спрогнозировал утрату Украиной западных территорий.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отказе США от статуса нейтрального посредника.