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Арестованный за диверсию подросток набрал более 300 баллов на ЕГЭ
Находящийся в СИЗО в Москве подросток набрал более 300 баллов на ЕГЭ
Находящийся под стражей за поджог релейного шкафа подросток набрал более 300 баллов по четырем предметам на ЕГЭ, заявил председатель ОНК Илья Высотский.
Содержащийся в московском следственном изоляторе молодой человек успешно прошел итоговую аттестацию, передает РИА «Новости». Председатель Общественной наблюдательной комиссии Илья Высотский сообщил, что по сумме четырех дисциплин результат составил более 300 баллов.
Правозащитник пояснил, что в прошлом году юношу осудили за поджог релейного шкафа. Ради заработка на ухаживания за девушкой он пошел на преступление, рассчитывая лишь на административную ответственность, и сейчас ожидает апелляции.
«На протяжение двух лет он учился по школьной программе, находясь в следственном изоляторе. С его слов, за время содержания под стражей он очень увлекся историей России, поэтому на ЕГЭ решил сдать именно ее и набрал 91 балл», – рассказал глава комиссии.
Остальные предметы также принесли достойные результаты: математика сдана на 78 баллов, обществознание на 72, а русский язык на 63. В свободное время арестант активно читает православную литературу, включая труды Филофейского старца Ефрема и архимандрита Тихона.
В апреле прошлого года суд арестовал московского школьника за поджог релейного шкафа. В конце июня выпускник из Подмосковья впервые набрал 400 баллов по четырем предметам.
В текущем году около 10 тыс. российских школьников сдали государственные экзамены на максимальный балл.