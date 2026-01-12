Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?7 комментариев
Мантуров сообщил о росте занятости и производительности в ОПК
Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил президенту России Владимиру Путину, что в сфере оборонно-промышленного комплекса сейчас работают порядка 3,8 млн человек, из которых 800 тысяч были трудоустроены за последние три года.
«Мы видим рост производительности труда на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Только за последние три года добавилось 800 тысяч человек, и мы все равно видим повышение производительности труда», – сказал Мантуров, передает ТАСС.
По его словам, рост производительности обеспечен масштабным техническим перевооружением и значительными инвестициями со стороны федерального бюджета и самих предприятий.
Мантуров также подчеркнул, что доля гражданской продукции на предприятиях ОПК в конце 2025 года превысила 30%. За последние три года ежегодный рост объема гражданской продукции составил 10%. К гражданской продукции ОПК относятся современный железнодорожный транспорт, строительная и дорожная техника, медицинское оборудование, фармацевтика, бытовая электроника и телекоммуникационные устройства.
Ранее Путин поручил Мантурову усилить контроль производительности труда в ОПК.
Мантуров сообщил о выполнении ГОЗ предприятиями ОПК России.