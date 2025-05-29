Российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировка «Север» нанесла поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны около Хотеня, Алексеевки, Бессаловки, Осоевки, Садков, Варачино, Хутора Красного и Александрии в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Харьковском направлении было нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Эсхара, Волчанска, Волчанских Хуторов и Крейдянки в Харьковской области.

Потери ВСУ при этом составили до 210 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад с боеприпасами.

Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Комаром, Новополем в ДНР, Гавриловкой в Днепропетровской области и Гуляйполем в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

ВСУ при этом потеряли более 165 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожен склад с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Двуречанского, Купянска, Новоосиново, Песчаного в Харьковской области и Кировска в ДНР.

При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Миньковки, Берестока, Васюковки, Северска, Славянска, Серебрянки, Шевченко, Константиновки, Александро-Шультино, Дружковки и Иванополья в ДНР.

Противник потерял до 80 военнослужащих, четыре бронемашины, станцию РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, склады с боеприпасами и материальными средствами.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии вблизи Степановки, Владимировки, Русина Яра, Гродовки, Яблоновки, Димитрова, Новоторецкого, Ульяновки, Петровского, Новосергеевки, Красноармейска и Новоэкономического в ДНР.

При этом потери противника составили более 440 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины «Козак».

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны около Каменского, Малой Токмачки, Новоданиловки, Червоной Криницы в Запорожской области и Николаевки, Антоновки, Осокоровки в Херсонской области.

Противник при этом потерял до 60 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ, три склада с боеприпасами и три склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР. За день до этого они освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области, а ранее Романовку в ДНР.