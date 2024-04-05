Россия призвала Армению не дать Западу обмануть себя

МИД: Москва призывает Ереван не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути

Tекст: Вера Басилая

МИД в своем заявлении предостерег Ереван об обмане Западом, и указал, что Армения может пойти по пути, который чреват возникновением вакуума безопасности, серьезными проблемами в экономике и оттоком населения.

По данным Москвы, Вашингтон и Брюссель добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников, хочет превратить Ереван в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе.

Россия призывает власти Армении при выстраивании внешнеполитической линии учитывать озабоченности соседних стран и подтверждает настрой всесторонне углублять и расширять отношения с Ереваном на принципах, закрепленных в документах и договоренностях по линии общих интеграционных объединений, заявили в МИД России.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оценила усилия армянских властей касаемо «борьбы с обходом антироссийских санкций» и пообещала выделить Армении 270 млн евро для развития и роста страны в ближайшие четыре года. Армения заявила о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом.

Ранее сенатор Андрей Климов прокомментировал газете ВЗГЛЯД прошедшую в Брюсселе трехстороннюю встречу Армении, США и стран Европейского союза и назвал конечные цели Запада на Кавказе.