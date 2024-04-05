Сенатор Климов: Армения идет по пути Грузии времен Михаила Саакашвили

Tекст: Андрей Резчиков

«Цель американских властей, о чем они говорят открыто, – сдерживать Россию. И такую же цель сейчас преследует Европейский союз. Зачем это нужно Армении и армянскому народу, я не понимаю. По существу, сейчас речь идет о том, что разрушается основа армянской государственности и экономики. Все это вызывает прилив радости у США и ЕС. Людям, живущим в Армении, нужно задуматься о том, куда их ведут», – считает Андрей Климов, зампредседателя сенатского комитета по международным делам.

Климов также отметил, что в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном приветствовала усилия Еревана по предотвращению обхода санкций против РФ. В этой связи сенатор подчеркнул, что санкции против России незаконны и «радоваться тому, что кто-то соблюдает эти санкции, многое говорит само по себе».

«Сейчас Армения де-юре является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это не просто таможенный союз, а очень серьезная структура, которая обеспечивает свободную торговлю и рынок труда. Видимо, в Армении радуются тому, что какие-то принципы ЕАЭС могут не соблюдаться. Это выглядит странно. Бал вампиров какой-то», – считает Климов.

Спикер полагает, что Армения сейчас идет по пути Грузии времен Михаила Саакашвили и нынешних властей Украины. «Армения, ведомая Пашиняном, марширует на обочину истории. Такое ощущение, что некоторые официальные лица в Вашингтоне пытаются привести армянскую государственность к концу. Интересно, сами армяне это осознают или нет? Если понимают, то это сродни государственной измене, а если не понимают, то это тоже не есть хорошо», – говорит сенатор.

Что касается позиции президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил, что цель трехсторонней встречи Армении, США и стран Европейского союза направлена против сотрудничества на Южном Кавказе, то Климов согласился с такой оценкой.

«Конечная цель Соединенных Штатов и их младших партнеров в Европейском союзе – разрушить мир на Кавказе ценой жертв, страданий и нищеты людей, которые проживают там. Задача США – устроить зону нестабильности вокруг России. Для них армянские политики являются лишь инструментом для реализации этого. США хотят не только подорвать возможности для самостоятельного развития Армении, но и всех соседних стран», – уверен Климов.

Напомним, в пятницу в Брюсселе прошло совместное заседание по сотрудничеству Армении, США и ЕС при участии госсекретаря США Энтони Блинкена, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. В ходе встречи обсуждались гарантии безопасности Армении со стороны Запада, а также возможность начала процесса вступления страны в ЕС.

По итогам переговоров Урсула фон дер Ляйен приветствовала усилия армянских властей касаемо «борьбы с обходом антироссийских санкций». Она сообщила о планах ЕК выделить Еревану 270 млн евро для развития и роста страны в ближайшие четыре года.

Пашинян заявил, что трехсторонняя встреча демонстрирует расширение сотрудничества Армении с Евросоюзом и США. «На основании нашего плодотворного политического сотрудничества пришло время усилить наше экономическое сотрудничество, продвинуть торговлю», – цитирует Пашиняна РИА «Новости».

Премьер заверил также, что Армения значительно продвинулась в вопросе обеспечения демократии, и подтвердил приверженность Еревана осуществлению реформ в юридической и общественной сферах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал эту встречу и заявил, что попытки Запада превратить Армению в форпост на Южном Кавказе приведут к негативным последствиям, «поэтому мы сделали заявления, чтобы предупредить об этом наших партнеров в США и Европе».