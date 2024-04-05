Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.0 комментариев
Фон дер Ляйен похвалила Ереван за «борьбу с обходом санкций против России»
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оценила усилия армянских властей касаемо «борьбы с обходом антироссийских санкций».
«Я приветствую меры, которые принимает Армения для предотвращения обхода наших санкций против России», – сказала она на совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном, передает РИА «Новости».
Она также сообщила, что ЕК планирует выделить Армении 270 млн евро для развития и роста страны в ближайшие четыре года.
Ранее Армения заявила о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом.