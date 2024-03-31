Армения заявила о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом

Глава МИД Армении заявил о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом

Tекст: Денис Тельманов

«У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Евросоюз являются основными партнерами», – сказал Мирзоян интервью на портале Todos Noticias, передает ТАСС.

Он добавил, что гражданская миссия ЕС «во многом способствует миру в регионе и части Армении».

«Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. Я бы не назвал это поворотом, мы пытаемся обеспечить нашу безопасность и развитие по демократическому пути и институтам, и для этого мы видим, что на Западе есть хорошие партнеры», – отметил Мирзоян.

Ранее сообщалось, что по оценками официального представителя МИД России Марии Захаровой, встреча Армения – ЕС – США, запланированная на 5 апреля, вызывает у Москвы беспокойство, поскольку Вашингтон и Брюссель открыто говорят про ее антироссийскую направленность.

Захарова подчеркнула, что подобные встречи нацелены не на достижение мира между Арменией и Азербайджаном, а на «внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ».

Она также считает, что целью встречи является «принуждение стран региона следовать антироссийской повестке» и «разрушение их многовековых связей с Москвой».