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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Капитализм утратил свой изначальный смысл

    Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё еще не хочет нас отпускать.

    46 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    27 комментариев
    31 марта 2024, 22:48 • Новости дня

    Армения заявила о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом

    Глава МИД Армении заявил о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна стремится углублять отношения с Евросоюзом и США.

    «У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Евросоюз являются основными партнерами», – сказал Мирзоян интервью на портале Todos Noticias, передает ТАСС.

    Он добавил, что гражданская миссия ЕС «во многом способствует миру в регионе и части Армении».

    «Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. Я бы не назвал это поворотом, мы пытаемся обеспечить нашу безопасность и развитие по демократическому пути и институтам, и для этого мы видим, что на Западе есть хорошие партнеры», – отметил Мирзоян.

    Ранее сообщалось, что по оценками официального представителя МИД России Марии Захаровой, встреча Армения – ЕС – США, запланированная на 5 апреля, вызывает у Москвы беспокойство, поскольку Вашингтон и Брюссель открыто говорят про ее антироссийскую направленность.

    Захарова подчеркнула, что подобные встречи нацелены не на достижение мира между Арменией и Азербайджаном, а на «внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ».

    Она также считает, что целью встречи является «принуждение стран региона следовать антироссийской повестке» и «разрушение их многовековых связей с Москвой».

    30 марта 2024, 10:58 • Новости дня
    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Tagesspiegel: Глава МИД Германии Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газетам медиагруппы Funke заявила о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт», пишет издание Tagesspiegel.

    По данным агентства, Бербок отметила: в случае, если «президент России победит, безопасность в Европе и международный порядок окажутся под угрозой», передает РИА «Новости».

    При этом, по информации издания, она выступила против отправки европейских войск на Украину.

    Отмечается, что пользователи Сети тут же раскритиковали заявления Бербок, напомнив, что Запад сам сорвал переговоры по Украине.

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    30 марта 2024, 12:30 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась, границы между государствами изменились, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, Киеву нужно считаться с тем, что в России появились четыре новых субъекта. Это новая реальность,  которую нельзя не учитывать, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил в интервью CBS News, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    30 марта 2024, 11:12 • Новости дня
    В МИД отреагировали на слова Зеленского о переговорах без учета границ 1991 года

    Спикер МИД Захарова заявила, что Зеленский сказал о переговорах без учета границ 1991 года из-за нервов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский начал нервничать и говорить о возможности переговоров без учета границ с Россией 1991 года, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, подобная риторика от него прозвучала из-за того, что он нервничает. Она саркастически отметила, что у Зеленского на носу «выборы» или «не выборы», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины заявил, что готов начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    29 марта 2024, 01:53 • Новости дня
    Лавров: Американцев развратила покорность других стран
    Лавров: Американцев развратила покорность других стран
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Покорность других стран привела к тому, что внешнюю политику США определяют люди, которые «не умеют заниматься дипломатией», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Как заявил Лавров в интервью «Известиям», российская сторона указывала, что переговоры с США по вопросам стратегической стабильности будет вести только «в обстоятельствах, которые будут обеспечивать уважение друг друга, равноправие». По его словам, у США «все по-другому».

    «В условиях, когда нам объявлена война, сказать, что, ну, давайте, мы там воюем с вами, помогаем украинцам наводить современные виды дальнобойного оружия на ваши гражданские и инфраструктурные объекты, пускай там они стреляют друг друга, а мы давайте сядем поговорим. Это смешно», – заявил министр.

    Он полагает, что в Белом доме утратили навыки дипломатии, поскольку американских чиновников «развратила покорность» государств, согласных «прогибаться под американским диктатом». В частности, речь идет о Европе, заявил министр.

    Лавров считает, что отсутствие у Вашингтона сомнений в правоте и безнаказанности США позволила возглавить американскую внешнюю политику тем, кто «не умеет заниматься дипломатией».

    При этом глава МИД России указал, что США с их стремлением «удержать любой ценой гегемонизм» и «психологией глобального доминирования» так и не смогли продемонстрировать свою способность «на земле решать какие-то вопросы».

    Напомним, Лавров заявил, что Европы не существует как самостоятельного игрока, Европа «берет под козырек», когда американский «хозяин» говорит ей, что делать.

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    29 марта 2024, 20:27 • Новости дня
    Американский эксперт назвал ошибкой США уничтожение полумиллиона украинцев

    Американский эксперт Бреннер: Полмиллиона украинцев цинично принесли в жертву ради ослабления России

    Американский эксперт назвал ошибкой США уничтожение полумиллиона украинцев
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Использование Украины для ослабления России стало большой ошибкой США, которая привела к гибели полумиллиона украинцев и физическому разрушению страны, заявил старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Майкл Бреннер в интервью Asia Times.

    Бреннер заявил, что полмиллиона украинцев были цинично принесены в жертву, их использовали в качестве пушечного мяса, чтобы ослабить и маргинализировать Россию. По его словам, использование Украины стало фундаментальной стратегической ошибкой и физически уничтожило страну, передает ТАСС.

    Эксперт считает, что «поражение на Украине» имеет далеко идущие последствия. Запад, по его словам, вложил в эту кампанию все ресурсы: оружие, советников, финансы, санкции, информационную войну.

    Бреннер уверен, что кампания США «позорно провалилась» по всем пунктам: Россия стала сильнее, ее экономика надежнее любой западной экономики, военное превосходство доказано, а симпатии мира на ее стороне.

    Он также отметил, что США продемонстрировали всеобъемлющий провал и уже не могут влиять на глобальную политику.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что покорность других стран привела к тому, что внешнюю политику США определяют люди, которые «не умеют заниматься дипломатией».

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    31 марта 2024, 00:53 • Новости дня
    Маск предложил Украине начать переговоры с Россией до потери Одессы

    Маск: Украина лишится доступа к Черному морю, если не приступит к переговорам

    Маск предложил Украине начать переговоры с Россией до потери Одессы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю.

    По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой, что отрежет Украину от Черного моря. Маск считает, что чем дольше будет длиться война, тем больше территорий отойдет России. Он предлагает начать мирные переговоры, пока не стало слишком поздно, передает RT.

    Ранее Маск призвал Украину начать мирные переговоры, заявив, что чем дольше не будет мира, тем больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно.

    Напомним, Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт. Позже в Крыму Маску предложили добавить в план урегулирования конфликта на Украине полную капитуляцию Киева.


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    29 марта 2024, 03:56 • Новости дня
    Лавров подтвердил связи Пашиняна с фондом Сороса
    Лавров подтвердил связи Пашиняна с фондом Сороса
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян, когда был в оппозиции возглавлял созданное им движение, «которое – все это знали – имело связи с фондом Сороса» (фонд «Открытое общество» признан нежелательной организацией в России), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров сообщил, что лозунг у движения был «Выход» – имелся в виду выход «из ОДКБ и из Евразийского экономического союза». Министр напомнил, что под этим лозунгом Пашинян грозился «поднять народ», если «не его изберут». «Ну, в общем, демократия в своем наивысшем проявлении», – приводят его слова «Известия».

    Лавров рассказал, что Россию «никто не поставил в известность», когда Армения в Праге в 2022 году подписала с Азербайджаном документ «о том, что Карабах – это Азербайджан». По его словам, «никаких объяснений не было». Как заявил Лавров, Пашинян «всегда просил» помнить, что «параллельно с усилиями последних трех лет» необходимо «как-то урегулировать вопрос со статусом Нагорного Карабаха». Россия «этим занималась», сказал Лавров.

    Однако «вопрос о статусе отпал», когда сам Пашинян согласился признать регион территорией Азербайджана. Пашинян же при этом спросил у президента России Владимира Путина: «Владимир Владимирович, а почему вы как бы бросили карабахцев на произвол судьбы». «Извините ради бога, это вы решили, что они не являются гражданами или претендуют на какое то гражданство Азербайджана», – сказал Лавров.

    Как заявил Лавров, в ходе общения с Пашиняном у него складывалось впечатление, что тот осознает пользу союзнических отношений с Россией и сотрудничества в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Однако сейчас Ереван намерен «полагаться на Евросоюз», поскольку ОДКБ якобы «не выполняет своих обязательств», то есть Армения повторяет идеи «Выхода».

    Лавров считает, что такая позиция Армении не отвечает ее собственным интересам, интересам России, а также не способствует «стабильности на Южном Кавказе», который Запад желает «превратить в зону своего доминирования», как и другие регионы.

    Напомним, Пашинян заявил, что Ереван готов юридически «заморозить» участие Армении в ОДКБ. Спикер парламента страны Ален Симонян заявил, что считает получение статуса кандидата на членство в ЕС самым правильным и желательным вариантом для Армении.

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    29 марта 2024, 09:16 • Новости дня
    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты

    Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о новой волне массированных атак на энергообъекты

    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украина подверглась новой волне атак на объекты генерации, сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

    По его словам, массированная атака зафиксирована в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях, передает РИА «Новости».

    В ночь на пятницу взрывы прозвучали в Киевской области, а также в Черкасской и Днепропетровской областях Украины.

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    31 марта 2024, 07:07 • Новости дня
    В Махачкале и Каспийские введен режим контртеррористической операции

    Силовики блокировали в Махачкале и Каспийские вооруженных террористов, введет режим контртеррористической операции

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные террористы заблокированы в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета России.

    «В Дагестане органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», – приводит ТАСС сообщение НАК.

    Отмечается, что жители соседних квартир и домов эвакурованы.

    Ранее сообщалось, что террористы в «Крокусе» действовали по принципу украинских диверсионно-разведывательных групп, а события в «Крокус Сити Холле» не похожи на теракты, которые проводят исламские фундаменталисты, для которых высшая цель – погибнуть в борьбе с неверными.

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    29 марта 2024, 23:46 • Новости дня
    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»

    Зеленский заявил о намерении Украины использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по аэродромам в Крыму»

    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские тактические баллистические ракеты ATACMS планируется использовать для ударов по аэродромам в Крыму, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    При этом Зеленский, отвечая на вопрос о том, передает ли Вашингтон Киеву ракеты ATACMS, сказал, что «не может поделиться» данными, но пока ракеты «не на Украине», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, издание сообщало, что США собираются передать Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Речь шла о ракетах дальностью до 290 км.

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    29 марта 2024, 21:16 • Новости дня
    В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов
    В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов
    @ imago images/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал Арку Дружбы народов в Киеве символом российской имперской политики и угрозой национальной безопасности.

    Соответствующее заключение экспертной комиссии УИНП опубликовано на сайте института. Экспертная комиссия УИНП рекомендовала демонтировать размещенную в Крещатом парке Киева Арку Дружбы народов, которая посвящена событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией, передает ТАСС.

    Эксперты также добавили, что монумент, несмотря на переименование в «Арку Свободы украинского народа», представляет собой исключительно советские идеологемы и коннотации.

    Ранее сообщалось, что бронзовую скульптуру двух рабочих – украинца и русского, – держащих ленту с Орденом дружбы народов, демонтировали в Киеве.

     Арка Дружбы народов – скульптурная композиция, достопримечательность Киева, расположенная в центральном парке украинской столицы на правом, высоком берегу Днепра. Открытие культурного объекта было приурочено к 65-летию Октябрьской революции. Монумент посвящен воссоединению Украины с Россией. Композиция состоит из трех элементов: самой арки в виде громадной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и сцены Переяславской рады.

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    29 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    В Армении запретили трансляцию программ Владимира Соловьева
    В Армении запретили трансляцию программ Владимира Соловьева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Армении заблокировали трансляцию авторских передач Владимира Соловьева на канале «РТР-Планета», сообщил замглавы Министерства высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян.

    По его словам, такое решение принято на основании пятой и шестой статей соглашения в сфере массовых телекоммуникаций между двумя странами, передает ТАСС.

    В частности, власти Армении заявили о наличии «постоянных нарушений» в связи с трансляцией этих передач.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее указывал на сознательные попытки Армении ухудшить отношения с Россией.

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    30 марта 2024, 17:13 • Новости дня
    Американский офицер назвал позором США конфликт на Украине

    Офицер Дэвис: США позорятся в конфликте на Украине, а расплачиваются ее граждане

    Американский офицер назвал позором США конфликт на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале заявил, что США позорятся, участвуя в конфликте на Украине, а расплачивается за это украинский народ.

    Дэвис раскритиковал призывы сенатора Линдси Грэма в Киеве «выставить больше людей на фронт». Эксперт счел аморальным толкать больше мужчин на смерть, потому что пути к победе нет, передает РИА «Новости».

    По его мнению, высокомерие Вашингтона не дает признать, что конфликт на Украине проигран. Дэвич не понимает, зачем бросать еще 60 млрд долларов в дело, которое не может быть успешным. Он считает, что США пора признать правду о том, что происходит на Украине на самом деле.

    Ранее старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Майкл Бреннер заявил, что использование Украины для ослабления России стало большой ошибкой США, которая привела к гибели полумиллиона украинцев и физическому разрушению страны.

    Коментарии (7)
    30 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Посол: Российские пограничники стоят на границе Армении и Азербайджана по просьбе Пашиняна

    Посол Копыркин: Российские пограничники стоят на границе Армении и Азербайджана по просьбе Пашиняна

    Посол: Российские пограничники стоят на границе Армении и Азербайджана по просьбе Пашиняна
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Наблюдательные посты с российскими пограничниками расположены на границе Армении и Азербайджана по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил ереванскому порталу 24News посол России Сергей Копыркин.

    По его словам, за российский счет вдоль границы с Азербайджаном были размещены российские пограничники по просьбе премьера Пашиняна, передает ТАСС.

    Копыркин добавил, что армянская сторона все же «не решилась узаконить в правовом плане размещение наблюдательных постов российских пограничников».

    Ранее в МИД России заявили, что единственной гарантией суверенитета Армении является присутствие 102-й военной базы России на армянской территории.

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    29 марта 2024, 13:34 • Новости дня
    Политолог: Армения рискует повторить опыт Украины на пути в ЕС

    Политолог Корнилов: Армения могла вести сбалансированную политику, но выбрала «морковку» ЕС

    Политолог: Армения рискует повторить опыт Украины на пути в ЕС
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Армения сейчас стремится к евроинтеграции, но другие подобные проекты на постсоветском пространстве закончились неудачей. В лучшем случае Ереван ждет судьба Грузии с постоянно отдаляющейся «морковкой» вступления в ЕС, в худшем – повторится путь Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в Армении заявили, что членство в ЕС – самый правильный и желательный вариант для страны.

    «Судя по последним заявлениям властей Армении, страна хочет последовать по пути Украины, Грузии и других «удачных» примеров евроинтеграции на постсоветском пространстве. Это называется идти по граблям и удивляться, почему они бьют по лбу», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Ереван мог бы вести сбалансированную внешнюю политику, но после победы Пашиняна мы увидели, что страна пошла по пути вступления в ЕС. Республика «плачет, колется, но продолжает есть кактус». Можно было бы гадать, что ожидает Армению в конечной точке, но мы уже видим несколько вариантов. В лучшем случае Ереван будет находиться в состоянии вечного ожидания, как Грузия. Перед ним будут держать «морковку» членства в ЕС и постепенно отдалять ее все дальше. При худшем исходе может повториться судьба Украины», – отмечает он.

    «Для России подобный выбор Армении несет риски. Мы должны понимать, что политика создания на наших границах очагов нестабильности давно используется Западом. Более того, следует ожидать ее активизации», – акцентирует эксперт.

    «И тут надо понимать, что мы не можем навязать Еревану определенный курс. Однако Москве следует продолжать информационную работу в стране, поддерживать пророссийские настроения, пояснять выгоды от сотрудничества с нашим государством и подчеркивать минусы продолжения текущего пути», – резюмировал Корнилов.

    Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна «всегда шла по пути» в ЕС. По его словам, местное общество давно разделяет систему европейских ценностей, европейской семьи и демократии.

    Он отметил, что препятствием воплощения данной установки стало ее втягивание в «другую систему», то есть в ЕАЭС. Он также обвинил Россию в том, что Москва оставила Ереван в «самый сложный период». По его словам, Армению якобы хотели «втянуть в новую войну», чтобы «спасти» и «накинуть хомут» на ее государственность.

    Напомним, до этого Симонян говорил о том, что в настоящий момент вопрос членства страны в ЕС не рассматривается. «Я не думаю, что подобное может произойти. Армения не пошла с заявкой и ждет, чтобы вступить или стать кандидатом в ЕС», – подчеркивал он. Спикер парламента также замечал, что стране требуется изменить многие стандарты, чтобы не повторить ошибок Грузии или Турции и «не ждать годами».

    Тем временем глава МИД Сергей Лавров напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в прошлом возглавлял движение, которое имело связи с фондом Сороса. Дипломат отметил, что лозунгом объединения был «Выход», то есть отказ от участия в ОДКБ и ЕАЭС.

    По его словам, ранее, общаясь с Пашиняном лично, у него складывалось впечатление, что тот осознает пользу союзнических отношений с Россией и важность евразийских институтов. Однако сейчас Ереван намерен «полагаться на Евросоюз», поскольку ОДКБ якобы «не выполняет своих обязательств».

    При этом Лавров уточнил, что данная позиция не отвечает интересам ни РФ, ни Армении. Кроме того, сложившееся положение не способствует стабильности на Южном Кавказе, который западные страны желают «превратить в зону своего доминирования». Он также подчеркнул, что миссия ЕС в стране постепенно превращается в миссию НАТО. Дипломат сообщил, что туда направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и США.

    На этом фоне в Армении заблокировали трансляцию авторских передач Владимира Соловьева на канале «РТР-Планета», сообщил замглавы министерства высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян. По его словам, такое решение принято на основании пятой и шестой статей соглашения в сфере массовых телекоммуникаций между двумя странами. В частности, Ереван заявил о наличии «постоянных нарушений» в связи с трансляцией передач.

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    Зеленский дразнит украинцев новой фантазией

    «Бум рождаемости после войны» предсказывает Украине Владимир Зеленский. Почему глава киевского режима внезапно озаботился проблемой воспроизводства населения, как сегодня обстоят дела с украинской демографией и почему в реальности план Зеленского по деторождению скорее анекдотичен? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

    • Макрону опять дали пинка в Африке

      Вслед за Мали, Буркина-Фасо и Нигером французов «попросили на выход» еще в одной западноафриканской стране – Сенегале. Она тоже входила в ЭКОВАС, ориентировалась на Париж, имела важное значение для французского колониального проекта, но к власти в Сенегале сенсационно пришел Бассиру Диомайе Фай – и теперь там многое изменится.

    • «Пора поговорить о падении Киева»

      «Настало время поговорить о падении Киева» – гласит заголовок The Times, главной газеты Британии и верного рупора Украины. С чего вдруг британцев настигло такое озарение? И что они предлагают делать?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    • Нигер изгоняет со своей территории американских военных

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

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