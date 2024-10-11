В России решили проверить цены на рыбу

ФАС начала проверку цен на рыбу

Tекст: Алексей Дегтярев

В список вошли минтай, треска, пикша, сельдь и горбуша, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение службы.

В рамках исследования ФАС направила запросы организациям и поставщикам рыбы с требованием предоставить информацию об объемах вылова, первичной переработке, условиях упаковки и транспортировки.

Также запрошены данные о структуре себестоимости рыбной продукции и об условиях и сроках ее хранения.

Уже получены сведения от торговых сетей о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные виды рыбы.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность ростом цен на рыбу и недостаточным ее разнообразием в магазинах.