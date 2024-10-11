В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.10 комментариев
В России решили проверить цены на рыбу
ФАС начала проверку цен на рыбу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приступила к анализу цен на популярные виды рыбы, об этом сообщили в самом ведомстве в пятницу.
В список вошли минтай, треска, пикша, сельдь и горбуша, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение службы.
В рамках исследования ФАС направила запросы организациям и поставщикам рыбы с требованием предоставить информацию об объемах вылова, первичной переработке, условиях упаковки и транспортировки.
Также запрошены данные о структуре себестоимости рыбной продукции и об условиях и сроках ее хранения.
Уже получены сведения от торговых сетей о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные виды рыбы.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность ростом цен на рыбу и недостаточным ее разнообразием в магазинах.