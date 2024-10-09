Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».2 комментария
Матвиенко заявила о высоких ценах на рыбу и скудном ассортименте в магазинах России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность ростом цен на рыбу и недостаточным ее разнообразием в магазинах, подчеркнув необходимость осторожного регулирования отрасли.
В ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут Матвиенко заявила о высоких ценах на рыбу и недостаточном разнообразии ассортимента в магазинах, сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что на прилавках магазинов ассортимент рыбы оставляет желать лучшего. «Если посмотреть, прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием. А цены на рыбу достаточно высокие, что делает ее недоступной для большой части наших граждан», – сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда напомнила, что в сентябре 2023 года рыбаки продавали горбушу по 152 рубля за килограмм, а сейчас она стоит уже 270 рублей на Дальнем Востоке. Стоимость белой рыбы (филе трески) также выросла до 2 тыс. рублей за килограмм. Матвиенко сказала, что власти должны учитывать влияние своих решений на нагрузку на предприятия отрасли.
Она также подчеркнула важность понимания сложности работы рыбаков, отметив при этом, что объем добычи водных биоресурсов в 2023 году вырос до 5,3 млн тонн, что является лучшим показателем за последние 30 лет. Это позволяет сохранять статус России как одной из крупнейших рыболовных держав, но при условии доступности рыбы для граждан.
Ранее Роскачество исследовало рынок консервированной сайры и выяснило, что некоторые производители используют более дешевые виды рыб, такие как тихоокеанская сельдь и дальневосточные сардины.