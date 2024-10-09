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    «Мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины
    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине
    Грузия оскорбилась призывом Европарламента ввести прямые санкции против России
    Геймеры рассказали о способах обойти заблокированный Discord
    ВС России поразили производящие ГСМ для ВСУ предприятия на Украине
    ВСУ попытались атаковать Угледар из HIMARS
    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина
    Американист назвал две причины отмены визита Байдена на встречу «друзей Украины»
    Стало известно о начале серийного производства Lada Aura
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский для Белого дома хуже урагана

    Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.

    0 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Гормоны – лучший помощник государства

    Главная пропаганда чайлдфри происходит на рейсах по дороге на семейные курорты. Дети – это невероятно сложно и тяжело, даже при помощи мужа, няни и бабушек с дедушками. Но женщины все равно рожают.

    19 комментариев
    9 октября 2024, 14:57 • Новости дня

    Матвиенко заявила о высоких ценах на рыбу и скудном ассортименте в магазинах России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность ростом цен на рыбу и недостаточным ее разнообразием в магазинах, подчеркнув необходимость осторожного регулирования отрасли.

    В ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут Матвиенко заявила о высоких ценах на рыбу и недостаточном разнообразии ассортимента в магазинах, сообщает РИА «Новости».

    Она отметила, что на прилавках магазинов ассортимент рыбы оставляет желать лучшего. «Если посмотреть, прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием. А цены на рыбу достаточно высокие, что делает ее недоступной для большой части наших граждан», – сказала Матвиенко.

    Спикер Совфеда напомнила, что в сентябре 2023 года рыбаки продавали горбушу по 152 рубля за килограмм, а сейчас она стоит уже 270 рублей на Дальнем Востоке. Стоимость белой рыбы (филе трески) также выросла до 2 тыс. рублей за килограмм. Матвиенко сказала, что власти должны учитывать влияние своих решений на нагрузку на предприятия отрасли.

    Она также подчеркнула важность понимания сложности работы рыбаков, отметив при этом, что объем добычи водных биоресурсов в 2023 году вырос до 5,3 млн тонн, что является лучшим показателем за последние 30 лет. Это позволяет сохранять статус России как одной из крупнейших рыболовных держав, но при условии доступности рыбы для граждан.

    Ранее Роскачество исследовало рынок консервированной сайры и выяснило, что некоторые производители используют более дешевые виды рыб, такие как тихоокеанская сельдь и дальневосточные сардины.

    8 октября 2024, 18:24 • Новости дня
    Байден нашел причину не ехать на саммит «Рамштайн» по Украине

    Байден не поедет в Германию на саммит «Рамштайн» по Украине и в Анголу из-за урагана «Милтон»

    Байден нашел причину не ехать на саммит «Рамштайн» по Украине
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден решил отложить поездку в Германию и Анголу из-за мощного урагана «Милтон», чтобы контролировать меры по подготовке и реагированию на стихийное бедствие, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    По ее словам, решение было принято из-за прогнозируемой траектории и силы урагана. Байден будет контролировать подготовку к урагану и меры реагирования на его последствия, сообщает РИА «Новости».

    «В связи с прогнозируемой траекторией и силой урагана «Милтон» президент Байден отсрочит свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы контролировать подготовку и меры реагирования на ураган «Милтон», а также продолжить координацию действий на последствия удара урагана «Хелен» на юго-востоке США», – заявила Жан-Пьер.

    В Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы Рамштайн, где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

    Ураган «Милтон» угрожает юго-восточным регионам США, где недавно прошел другой ураган – «Хелен». Байден также намерен координировать действия по ликвидации последствий этого урагана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии собираются рассмотреть новый пакет помощи Украине на предстоящем саммите в формате «Рамштайн», который пройдет 12 октября. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что важно четко определить потребности Украины, прежде чем предоставлять дополнительную поддержку.

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    9 октября 2024, 00:40 • Новости дня
    На Орбана попытались напасть в Европарламенте

    Появилось видео нападения на Орбана во время пресс-конференции в Европарламенте

    На Орбана попытались напасть в Европарламенте
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Член венгерской оппозиционной партии попытался атаковать премьер-министра Венгрии во время его пресс-конференции в Европарламенте.

    Активист венгерской оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Мартон Декицки попытался сорвать пресс-конференцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая проходила в Европарламенте, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в Страсбурге, когда Декицки побежал в сторону Орбана, обвиняя его в «предательстве Венгрии и Евросоюза» и работе на Москву и Пекин. Охрана перехватила мужчину и вывела его из зала.

    По информации газеты Magyar Nemzet, Декицки является членом молодежной организации «Демократической коалиции». Пропуск в здание Европарламента он получил от евродепутата Клары Добрев. Экс-премьер Венгрии Ференц Дюрчань высказал поддержку действиям Декицки, заявив, что «гордится» его поступком.

    Виктор Орбан, в свою очередь, отреагировал на попытку срыва пресс-конференции с юмором, заметив, что «чувствует себя как дома, где такое происходит каждый день». После инцидента пресс-конференция продолжилась.

    Ранее сообщалось, что Еврокомиссия направила иск в суд ЕС против Венгрии, обвинив ее в нарушении европейского законодательства из-за принятия закона о защите суверенитета.

    Орбан считается наиболее дружественным Кремлю среди лидеров стран Евросоюза. Он не раз высказывался за прекращение войны на Украине, включая территориальные уступки с украинской стороны.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    9 октября 2024, 08:37 • Новости дня
    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина

    Посольство России назвало оскорбительными высказывания Харрис о Путине

    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина
    @ Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Посольство России в Вашингтоне назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Путина.

    В Telegram-канале диппредставительства подчеркнуто, что подобная риторика свидетельствует о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне.

    По их мнению, неспособность справиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение» приводит к использованию оскорбительной риторики.

    «Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», – указано в заявлении.

    В посольстве также добавили, что США следовало бы принять факт, что Россия проводит политику, основываясь на национальных интересах, что такие высказывания оскорбляют весь российский народ.

    Напомним, Харрис, комментируя слова Боба Вудворда из его книги «Война», который писал, что Дональд Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19», раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес российского лидера.

    Позднее директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун опроверг заявления Вудворда, назвав их «неправдой».

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    8 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Французы начали обращаться в посольство России за получением вида на жительство

    Французы стали обращаться в российское посольство после указа о традиционных ценностях

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России в Париже получило порядка 50 запросов от французов на РВП после принятия указа о поддержке духовно-нравственных ценностей.

    Пресс-служба российской дипмиссии заявила, что на данный момент консульский отдел получил порядка 50 обращений. Жители Франции запрашивают дополнительную информацию о порядке выдачи разрешений на временное проживание в России. В частности, речь идет о тех, кто разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности, передает ТАСС.

    ГУВМ МВД России стало фиксировать увеличение числа обращений за разрешением на временное проживание от граждан недружественных России стран.

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    8 октября 2024, 20:08 • Новости дня
    Украинский сварщик сбежал из страны, прорезав дыру в мосту
    Украинский сварщик сбежал из страны, прорезав дыру в мосту
    @ Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сварщик на Украине смог сбежать в Венгрию, прорезав дыру в мосту во время выполнения ремонтных работ, об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

    Побег произошел во время выполнения ремонтных работ на КПП «Тиса», сварщик использовал свои профессиональные навыки, чтобы вырезать часть металлоконструкции, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Глаголу.

    Он хорошо знал конструкцию моста, что позволило ему незаметно создать проход. Сбежавший совершил свой побег еще в сентябре, однако информация об этом стала известна только сейчас.

    Глагола добавил, что сварщик использовал каждый сеанс ремонта, чтобы постепенно прорезать проход. В конечном итоге ему удалось создать достаточно большую дыру, чтобы попасть через нее в Венгрию.

    Ранее на Украине предложили мобилизовывать в армию мужчин с 18 лет.

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    8 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Чемпионка России умерла от укуса клеща

    Чемпионка России по ледолазанию Власова умерла от осложнений после укуса клеща

    Чемпионка России умерла от укуса клеща
    @ vk.com/rusmountfederation

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Смерть чемпионки России по ледолазанию Алены Власовой произошла из-за осложнения от укуса энцефалитного клеща, сообщила Федерация альпинизма Свердловской области.

    Спортсменка умерла в понедельник, 7 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение федерации.

    В начале июня ее укусил энцефалитный клещ, к концу месяца у нее начался менингеальный энцефалит, она попала в реанимацию, где впала в кому. Три месяца Власова провела на аппарате искусственной вентиляции легких, у нее диагностировали пневмонию с поражением легких в 70%.

    У спортсменки остались 10-летняя дочь и супруг. Прощание состоится в среду, 9 октября.

    Ранее российская триатлонистка Елена Смирнова скончалась в Испании на соревнованиях из-за проблем во время заплыва.

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    8 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Молдавия задержала и передала Украине политолога Чистилина

    Спецслужбы Молдавии передали Украине политолога Чистилина для обвинения в госизмене

    Молдавия задержала и передала Украине политолога Чистилина
    @ Аналитический Экспертный Форум/YouTube

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дмитрий Чистилин, ученый-экономист с двумя гражданствами, был задержан в Кишиневе молдавскими спецслужбами и передан украинским властям, где ему предъявили обвинение в государственной измене.

    Спецслужбы Молдавии задержали ученого-экономиста Дмитрия Чистилина и передали его спецслужбам Украины, передает ТАСС.

    Чистилин, имеющий украинское и российское гражданства, был задержан после своего возвращения в Кишинев, когда он готовился к международной конференции в Сербии. Его коллега Игорь Калдаре сообщил, что Чистилин не отвечает на телефонные звонки, и добавил, что планирует провести пресс-конференцию с демонстрацией паспортов Чистилина.

    Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что совместно с молдавскими правоохранителями провела спецоперацию по задержанию Чистилина. В Telegram-канале СБУ сообщается, что он был задержан, когда пытался вернуться в Москву через территории третьих стран. На данный момент Чистилин находится под стражей, ему предъявлено обвинение в государственной измене. Ведомство также отметило, что ему грозит пожизненный срок с конфискацией имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии власть и оппозиция обменялись взаимными угрозами, что связано с напряженной политической обстановкой в стране. В апреле 2022 года бывшего руководителя Службы информации и безопасности Молдавии Василия Ботнаря арестовали по подозрению в незаконном обогащении. Также сообщалось, что спецслужбы Молдавии задержали и провели обыск российского журналиста Семена Пегова, что вызвало международную реакцию.

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    8 октября 2024, 20:17 • Новости дня
    В Британии начали готовиться к смерти Карла III

    The Daily Beast: Подготовка к правлению Вильгельма V началась из-за болезни Карла III

    В Британии начали готовиться к смерти Карла III
    @ Keys Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Болезнь короля Карла III вызывает опасения о его скорой кончине, и при дворе уже начались приготовления к возможному правлению его сына, принца Уэльского Уильяма, пишет The Daily Beast.

    Издание сообщило о болезни короля Британии Карла III, которая может привести к его скорой кончине. По данным источников, близкие к королевской семье начали активно готовиться к смене власти и планированию правления его старшего сына, принца Уэльского Уильяма, пишет Газета.Ru.

    Уильям, известный как наследник престола с сентября 2022 года, уже начал позиционироваться как будущий король Вильгельм V. Британский двор, по утверждению издания, принимает меры по обеспечению плавного перехода власти, учитывая возрастающую вероятность скорой кончины Карла III.

    В феврале стало известно, что Карл III начал курс лечения от рака, врачи выявили заболевание во время его операции на простате.

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    8 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Лавров объяснил свой вопрос армянскому коллеге про квадроберов
    Лавров объяснил свой вопрос армянскому коллеге про квадроберов
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил журналисту Павлу Зарубину, почему перед началом переговоров с главой МИД Армении Арататом Мирзояном он задал тому вопрос про квадроберов.

    «Я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама ребенка на поводке ведет. Такая не очень понятная вещь. Я спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы: оказалось, есть», – сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, почему спросил об этом своего армянского коллегу Мирзояна перед началом переговоров, передает ТАСС.

    Видео с его высказыванием опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Журналист задал вопрос министру, стоит ли запрещать это явление или бороться с ним каким-то иным способом. «Наши законодатели работают над этим, я им полностью доверяю», – сказал Лавров

    Квадробинг – вид активности, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Они используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков и так далее.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного возраста перекочевала в ранний подростковый.

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    9 октября 2024, 08:41 • Новости дня
    Экс-ведущую Курбангалееву объявили в международный розыск

    Бывшую телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за призывы к терроризму и фейки

    Экс-ведущую Курбангалееву объявили в международный розыск
    @ tatmsk.tatarstan.ru/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву, проживающую в Праге и ведущую канал на YouTube, объявили в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии.

    Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева, известная по работе на канале «Россия 1», объявлена в международный розыск. Как передает РИА «Новости», ее обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой и других неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.

    Замоскворецкий суд Москвы постановил заочно арестовать Курбангалееву на два месяца с момента ее фактического задержания на территории России, либо в случае ее экстрадиции или депортации в РФ. Обвинения включают ч. 2 ст. 205-2 и п. «д» ч. 2 ст. 207-3 УК РФ.

    Фарида Курбангалеева проживает в Праге с 2018 года и ведет собственный канал на YouTube. В июне текущего года Минюст России внес ее в реестр иностранных агентов. Ранее ее имя добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву по делу об оправдании терроризма в интернете. Ранее МВД России объявило ее в розыск, а Минюст внес в реестр иностранных агентов.

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    9 октября 2024, 11:40 • Новости дня
    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине

    Политолог Скачко: Зеленскому нечем хвастаться на «саммите мира»

    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине
    @ Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон, по всей видимости, решил взять паузу во многих процессах на украинском направлении. Между тем у Зеленского нет достижений, которыми он мог бы похвастаться на так называемом саммите мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он объяснил решение Джо Байден отложить поездку в Германию, а также перенос второго саммита по Украине на неопределенный срок.

    «Решение Джо Байдена отменить поездку в Германию, где у него была запланирована встреча с Владимиром Зеленским, в меньшей степени связано с ураганом «Милтон». Скорее всего, в Белом доме посчитали лучшим вариантом отложить разрешение украинской проблемы как минимум до президентских выборов в США», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    Он также не исключил, что американские чиновники параллельно ведут некую работу по принуждению киевских властей к перемирию с Россией. «Цель Запада – получить передышку для подготовки к будущей войне. Они допускают сейчас заморозку конфликта, а Украине обещают возможное вступление в НАТО», – уточнил собеседник.

    Впрочем, отмену визита Байдена в ФРГ стоит рассматривать и как сигнал Киеву о том, что США не видят смысла принимать участие в «саммите мира», добавил Скачко. Он напомнил о решении Зеленского перенести мероприятие на неопределенный срок. «Это все звенья одной цепи», – подчеркнул политолог.

    Аналитик объясняет: Киеву нечего представить на саммите – в Вашингтоне раскритиковали «план победы», успехов на фронте ВСУ не имеют, заставить российских представителей приехать на мероприятие не удалось, а ведь именно этого требовали многие страны по итогам первой встречи. «На этом фоне США, судя по всему, посчитали бессмысленным свое участие в саммите», – пояснил он.

    Скачко напомнил, что последние предложения украинского руководства предполагали еще большую вовлеченность Запада в конфликт с Россией – от поставок более дальнобойных ракет до разрешения бить вглубь российской территории, что происходило бы по наводке западных специалистов. «Там оказались к этому не готовы, в том числе поэтому, как мне кажется, они сейчас взяли паузу по всем процессам», – полагает собеседник.

    При этом, как считает политолог, США не станут совсем отказываться от проведения «саммита мира». «Это бы ударило по имиджу не только Зеленского, но и всего Запада. Полная отмена саммита означала бы признание собственного поражения», – детализировал спикер. Он не исключает, что мероприятие все же состоится после выборов в Штатах.

    «До тех пор продолжится этап дипломатических игрищ и попытки сохранить хорошую мину при плохой игре. При этом Зеленский и Андрей Ермак, вероятнее всего, без восторга отнесутся к этому. Я допускаю, что они поворчат, но затем заявят о приоритетности решений сиюминутных проблем – например, о подготовке Украины к зиме», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланировано участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как заявили в Белом доме, президент США принял такое решение с целью лично проследить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган «Милтон». Позднее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен вслед за Байденом аналогично отказался от визитов.

    Примечательно, что Байден в ходе встречи с Зеленским планировал обсудить предложения украинских властей, сформулированные в так называемом плане победы. По информации СМИ, детали Зеленский представил во время своего визита в Вашингтон, однако президент США оценил их критически.

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.

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    8 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Вдову Маслякова оштрафовали за юмористов-иноагентов

    Вдову Маслякова оштрафовали из-за отсутствия маркировки актеров-иноагентов в эфире «КВН ТВ»

    Вдову Маслякова оштрафовали за юмористов-иноагентов
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Таганский суд Москвы признал главного редактора «КВН ТВ» Светлану Маслякову, вдову телеведущего Александра Маслякова, виновной в нарушении закона за отсутствие маркировки на видеоматериалах с артистами-иноагентами.

    Суд оштрафовал Маслякову на 4 тыс. рублей. Причиной штрафа стало отсутствие маркировки иноагента на видеоматериалах, где присутствуют артисты, включенные в реестр иноагентов, передает ТАСС.

    Суд признал Маслякову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ. Это правонарушение касается злоупотребления свободой массовой информации за отсутствие маркировки иноагентов в материалах, где они упоминаются. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

    Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Последние два года, по данным СМИ, он боролся с онкологическим заболеванием. Телеведущий Александр Масляков похоронен на Новодевичьем кладбище.

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    9 октября 2024, 10:08 • Новости дня
    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве армии России на фронте

    Генштаб ВСУ заявил о сложной обстановке и превосходстве ВС России в силе и технике

    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве армии России на фронте
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве российской армии в личном составе и технике, что привело к сложной обстановке на всей линии фронта.

    Генштаб ВСУ сообщил о сложной обстановке на линии фронта и о превосходстве российских вооруженных сил, передает РИА «Новости». В публикации пресс-службы украинского генштаба отмечается, что российские силы имеют преимущество как в личном составе, так и в технике, что способствует их постоянным атакам на позиции украинских войск.

    Как указано в сообщении, ситуация на фронте остается напряженной. Российские войска используют свое превосходство, чтобы непрерывно атаковать украинские позиции, создавая серьезные вызовы для обороны. Генштаб ВСУ подчеркнул, что это обстоятельство ставит украинские силы в сложное положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на здании администрации Угледара появился российский флаг, а военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города. Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

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    8 октября 2024, 17:24 • Новости дня
    Пашиняна в ходе велопрогулки по Москве сопровождал кортеж и скорая помощь
    Пашиняна в ходе велопрогулки по Москве сопровождал кортеж и скорая помощь
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обнародована новая видеозапись велосипедной прогулки премьера Армении Никола Пашиняна по российской столице, политика сопровождало сразу несколько машин охраны.

    Вместе с Пашиняном по набережной Москвы-реки ехала личная охрана премьера, кортеж из четырех машин, сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи, передает «Sputnik Армения».

    По данным авторов поста, видео было снято с другого ракурса, который предоставляет больший обзор. Судя по кадрам, набережная на этом участке была перекрыта, поскольку за машинами сопровождения дорога была полностью свободна.

    Ранее армянский премьер опубликовал видео своей велосипедной прогулки вдоль Москвы-реки.

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    8 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Армения и Россия согласовали параметры охраны границ с Ираном и Турцией

    Путин и Пашинян согласовали участие армянских военных в охране границы с Ираном и Турцией

    Армения и Россия согласовали параметры охраны границ с Ираном и Турцией
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян достигли соглашения, согласно которому с 1 января 2025 года в охране границы Армении с Турцией вместе с российскими будут участвовать армянские пограничники, а КПП на границе с Ираном перейдут под полный контроль армянских пограничников, заменив российских.

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Москве достигли соглашения о новой конфигурации охраны границ Армении с Ираном и Турцией. Как сообщает ТАСС, с 1 января 2025 года к российским военным на границе с Турцией присоединятся военнослужащие погранслужбы Армении.

    В то же время было принято решение о том, что с начала 2025 года на контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе Армении и Ирана будут служить исключительно армянские пограничники.

    Премьер-министр Армении выразил благодарность российским пограничным войскам за их долгую службу на этих КПП с момента обретения Арменией независимости.

    Эти изменения подчеркивают усилия Армении по укреплению своей безопасности и более активному участию в охране своих границ. Российские пограничники продолжат исполнять свои обязанности до конца 2024 года, после чего армянские пограничные войска полностью возьмут на себя охрану КПП на границе с Ираном.

    Пограничное управление ФСБ России выполняет свои функции на основе договора от 1992 года.

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