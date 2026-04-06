Власти ОАЭ сообщили о падении обломков на предприятие в Абу-Даби
В промышленной зоне Абу-Даби обломки после перехвата упали на компанию Raneen Systems, ранение получил гражданин Ганы, сообщила пресс-служба правительства эмирата.
Обломки после успешного перехвата средствами ПВО упали на предприятие по продаже и ремонту радаров Raneen Systems в промышленной зоне ICAD района Мусаффах в столичном эмирате Абу-Даби, передает РИА «Новости».
Инцидент произошёл утром 6 апреля и был подтверждён пресс-службой правительства эмирата.
В официальном заявлении отмечается: «Власти Абу-Даби отреагировали на инцидент с падением обломков на предприятие Raneen Systems в районе ICAD в районе Мусаффах после успешного перехвата обломков системами ПВО». Власти уточнили, что воздушная цель была перехвачена ещё до достижения промышленных объектов, однако обломки упали на территорию предприятия.
В результате происшествия травмы средней тяжести получил гражданин Ганы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО ОАЭ за сутки перехватили девять баллистических и одну крылатую ракету, а также 50 беспилотников. Генштаб вооруженных сил Ирана нанес ракетные и беспилотные удары по предприятиям алюминиевой промышленности в ОАЭ, связанным с инвесторами из США и Израиля.