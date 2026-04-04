Иран заявил об ударах по объектам алюминиевой промышленности ОАЭ

Генштаб ВС Ирана заявил о нанесении ракетных и беспилотных ударов по объектам алюминиевой промышленности в ОАЭ, передает ТАСС. По данным военных, в эти предприятия инвестируют США и Израиль.

В заявлении Генштаба отмечается, что США и Израиль, по мнению Тегерана, активно используют алюминиевую промышленность ОАЭ для производства военной техники. Представители иранской армии сообщают, что продукция этих промышленных объектов применяется при создании истребителей, включая F-35, а также ракет, танков и другой бронетехники.

Информации о результатах нанесённых ударов или возможных разрушениях пока не поступало.

Ранее ОАЭ сбили иранскую ракету над Абу-Даби.

СМИ сообщали, что руководство Ирана приняло решение прекратить сдержанность в отношении ОАЭ из-за их участия в войне против исламской республики.

Воздушно-космические и военно-морские силы КСИР сообщили, что нанесли комбинированный удар по связанным с военной промышленностью США алюминиевым заводам EMAL в ОАЭ и ALBA в Бахрейне.