СК: Красноярский министр тарифной политики задержан за взятку
В Красноярске по делу о взятке задержали министра тарифной политики края, его подозревают в получении 5 млн рублей от владельца энергокомпании, сообщили в региональном Главном следственном управлении СК.
По версии следствия, подозреваемый получил деньги от фактического владельца энергетической компании, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Уголовное дело завели по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». Речь идет о незаконном вознаграждении в размере 10 млн рублей.
По данным СК, в августе 2022 года владелец энергокомпании обратился к тогдашнему министру промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края с просьбой обеспечить его компании статус территориальной сетевой организации.
В итоге, как полагает следствие, чиновник получил часть взятки в сумме 5 млн рублей, после чего компания получила статус сетевой организации и была включена в систему единых котловых тарифов на 2023 год.
До этого о задержании министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева сообщал источник.