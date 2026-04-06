СК: Красноярский министр тарифной политики задержан за взятку

Tекст: Алексей Дегтярёв

По версии следствия, подозреваемый получил деньги от фактического владельца энергетической компании, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Уголовное дело завели по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». Речь идет о незаконном вознаграждении в размере 10 млн рублей.

По данным СК, в августе 2022 года владелец энергокомпании обратился к тогдашнему министру промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края с просьбой обеспечить его компании статус территориальной сетевой организации.

В итоге, как полагает следствие, чиновник получил часть взятки в сумме 5 млн рублей, после чего компания получила статус сетевой организации и была включена в систему единых котловых тарифов на 2023 год.

До этого о задержании министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева сообщал источник.