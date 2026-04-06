Министр тарифной политики Красноярского края задержан за взятку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев задержан по делу о получении взятки, передает ТАСС. По словам источника агентства в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России.

По данным следствия, в августе 2022 года Ананьев, будучи министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, вступил в преступный сговор с представителем компании ООО «Сила Сибири». Как сообщили правоохранители, за вознаграждение он пообещал способствовать включению этой фирмы в перечень территориальных сетевых организаций и решению других вопросов в ее интересах.

Сумма взятки, по версии следствия, составила 10 млн рублей.

