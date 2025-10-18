Экс-главу «Россети Сибирь» Акилина отправили в СИЗО по делу о взятке в Красноярске

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в объединенной пресс-службе красноярских судов, мера пресечения в виде заключения под стражу выбрана на один месяц и 29 суток. «Центральным районным судом города Красноярска 18 октября избрана мера пресечения в отношении бывшего генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Акилина Павла Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере – ред.)», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Павел Акилин будет находиться в СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю до 16 декабря.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что бывшего руководителя подразделения Росатома Геннадия Сахарова вновь подозревают в получении взятки, связанной с работой инжиниринговой компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, топ-менеджера Росатома обвинили в получении взятки в 33 млн рублей. Сахаров арестован по обвинению в получении взятки.