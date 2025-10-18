Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.11 комментариев
Экс-главу «Россети Сибирь» Акилина отправили в СИЗО по делу о взятке в Красноярске
Бывший генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин отправлен в следственный изолятор до 16 декабря по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов.
Как уточнили в объединенной пресс-службе красноярских судов, мера пресечения в виде заключения под стражу выбрана на один месяц и 29 суток. «Центральным районным судом города Красноярска 18 октября избрана мера пресечения в отношении бывшего генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Акилина Павла Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере – ред.)», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Павел Акилин будет находиться в СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю до 16 декабря.
