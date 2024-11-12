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Топ-менеджера Росатома обвинили в получении взятки в 33 млн рублей
Следствие установило, что топ-менеджер «Росатома» Геннадий Сахаров обвиняется в получении взятки в размере 33 млн рублей от гендиректора «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе в обмен на помощь при реализации контрактов.
«Сумма взятки корректировалась в процессе расследования, после проведенной экономической экспертизы в окончательной редакции обвинения по делу она составляет 33 миллиона рублей с копейками», – приводит РИА «Новости» слова источника, близкого к материалам уголовного дела.
Геннадий Сахаров ранее занимал должность директора по капитальным вложениям и госэкспертизе в «Росатоме». С начала года его перевели на должность руководителя по контролю проектов сооружения. Уголовное дело против него возбудили в конце марта. Сахаров обвиняется в получении взятки от гендиректора «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе за помощь в реализации контрактов с подведомственными «Росатому» организациями.
Известно, что в настоящее время Сахаров находится в СИЗО. Кососадзе, в свою очередь, выпущен под подписку о невыезде. Несмотря на признание получения денежных средств за консультирование, Сахаров не признает вину в получении взятки в особо крупном размере, за что ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что топ-менеджер Росатома Сахаров арестован по обвинению в получении взятки