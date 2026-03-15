Нацбанк Украины продал свыше 1 млрд долларов из золотовалютных резервов

Tекст: Антон Антонов

Нацбанк Украины в период с 9 по 13 марта продал свыше 1 млрд долларов на межбанковском рынке для сдерживания падения курса гривны. Несмотря на эти значительные валютные интервенции, курс гривны продолжил снижаться и обновил исторические антирекорды, передает ТАСС.

По данным СМИ, с начала года Нацбанк Украины уже потратил на поддержку национальной валюты более 8,3 млрд долларов из золотовалютных резервов. При этом на протяжении этого года регулятор не пополнял резервы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный курс доллара на Украине превысил уровень 44 гривны впервые в истории.