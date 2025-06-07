Зеленский заявил о якобы неосведомленности водителей фур с FPV-дронами о терактах

Tекст: Вера Басилая

Глава киевского режима Зеленский заявид, что водители грузовиков, которые использовались для атаки беспилотниками военных объектов в России, якобы не были осведомлены о происходящем, сообщает канал «360».

По его словам, водители «просто делали свою работу» и не знали, что перевозят в своих автомобилях.

Зеленский также отметил, что для проведения этих диверсий не применялась зарубежная техника. Он подчеркнул, что использовались исключительно дроны, произведенные на Украине.

Напомним, первого июня украинские FPV-дроны, спрятанные в грузовиках, атаковали военные аэродромы в Иркутской и Мурманской областях. В Амурской области один из таких грузовиков взорвался на трассе, а в Рязанской и Ивановской областях автомобили удалось остановить.

Ранее Зеленский заявил, что удары по объектам стратегической авиации должны были повлиять на настроение в США относительно ситуации на Украине.

Дональд Трамп подчеркнул, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину.

Минобороны России 1 июня сообщило о теракте с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Газета ВЗГЛЯД рассказала, как была организована атака дронами на российские аэродромы и кто за ними стоит.