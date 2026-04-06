Синоптик сообщил о ночных заморозках в столичном регионе

Синоптик Тишковец сообщил о возвращении заморозков в Московскую область
В некоторых районах Подмосковья минувшей ночью зафиксировали заморозки, при этом минимальная температура опустилась до минус 1,6 градуса.
Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале, к утру в Подмосковье вновь вернулись заморозки.
«Заморозки вернулись в столичный регион под утро, температура местами опустилась до минус 1,6 градуса», – отметил синоптик.
Самые низкие показатели зафиксированы в Ново-Иерусалиме – минус 1,6 градуса. В Талдоме и Солнечногорске температура опустилась до минус 1,2, в Серпухове – до минус 0,9, в Волоколамске – до минус 0,6, в Клину – до минус 0,5, в Михайловском – до минус 0,4, в Можайске и Наро-Фоминске – до минус 0,2 градуса.
В самой Москве отрицательных температур пока не наблюдается: на главной метеостанции ВДНХ минимальное значение составило плюс 1,4 градуса, на Балчуге – плюс 3,0, в Бутово – плюс 0,5, в Строгино – плюс 1,1, в Тушино – плюс 0,4 градуса. По прогнозу Тишковца, к концу рабочей недели в столице также ожидаются заморозки с похолоданием до нуля и ниже.
Напомним, москвичам пообещали облачный и дождливый понедельник.
Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололеда.