Президент Румынии объяснил подозрения во вмешательстве в выборы «интуицией»

Президент Румынии Дан объяснил подозрения во вмешательстве в выборы интуицией

Tекст: Ольга Иванова

Дан вновь отказался предоставить доказательства вмешательства во внутренние выборы, передает ТАСС.

По его словам, он руководствуется только собственной интуицией и ощущением, что за победителем первого тура отмененных выборов Кэлином Джорджеску стоят румынские коррупционеры из 90-х и 2000-х годов.

Дан заявил: «Интуиция мне подсказывает, что за Кэлином Джорджеску стояли румынские коррупционеры из 90-х и 2000-х годов. Чтобы перейти от интуиции к доказательствам, нужно проверить все денежные потоки, которые проходили, возможно, через криптовалюты, возможно, через офшоры. Это сложно и требует времени».

Он призвал провести расследование всех денежных потоков, включая операции с криптовалютой, чтобы получить более весомые доказательства. Дан также заметил, что располагает некоторыми сведениями о вмешательстве России в избирательный процесс, однако признал, что охватывает не все ресурсы и методы.

Ранее во время своей избирательной кампании Дан пообещал обнародовать доклад с доказательствами вмешательства в конце 2024 года, однако эта информация до сих пор не была раскрыта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, румынские спецслужбы подтвердили отсутствие улик вмешательства России в прошедшие президентские выборы.