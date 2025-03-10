Daily Mail: ВВС Британии испытывают дефицит пилотов из-за дискриминации белых мужчин

Tекст: Вера Басилая

В королевских военно-воздушных силах Великобритании возникла нехватка пилотов. Во внутренних документах ВВС подчеркивается необходимость увеличить количество пилотов путем обучения сотрудников других подразделений, которые ранее считались непригодными для этой профессии, передает РИА «Новости».

Однако официальные представители ВВС сообщили, что сейчас в их распоряжении достаточно пилотов для выполнения всех текущих операций. Они также отметили, что благодаря сокращению времени обучения удалось возобновить прием заявок от новых соискателей.

Ситуация с дефицитом пилотов возникла на фоне обвинений в дискриминации белых мужчин при найме. В 2023 году стало известно, что ВВС выплатили компенсации 31 белому мужчине за дискриминацию в процессе приема на работу. В СМИ также появлялись сообщения о внутренней переписке, в которой соискателей называли «бесполезными белыми мужчинами» и указывали на давление по фильтрации белых мужчин в пользу увеличения числа женщин и представителей этнических меньшинств.

Ранее заместитель министра обороны Британии по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи обещал провести расследование действий ВВС страны на предмет «позитивной дискриминации».

ВВС Британии извинились за дискриминацию белых мужчин.

В Минобороны Великобритании сообщили, что до 20% британских военнослужащих не могут участвовать в боевых действиях из-за медицинских ограничений. До этого сообщалось, что в Британии наблюдается массовое увольнение солдат из армии, что указывает на существующий кризис в вооруженных силах страны.