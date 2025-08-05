Пожилой спортсмен скончался на Сибирском марафоне в Омске

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчине резко стало плохо прямо во время марафона, после чего он скончался на месте происшествия, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что криминальных обстоятельств в произошедшем не обнаружено.

Как уточнили в министерстве спорта Омской области, бегун принимал участие в забеге на дистанции 10 километров. Источник в правоохранительных органах заявил, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Сибирский международный марафон прошел 2 августа, участие в нем приняли около 7 тыс. человек из 50 российских регионов и девяти зарубежных стран.

Ранее сообщалось, что во время прохождения водной части триатлонного старта Ironstar 113 в Нижнем Новгороде умер опытный спортсмен из Рязани Андрей Пуляев.

В начале июля во время заплыва на соревнованиях «Лига триатлона & Ironstar» в Москве умер триатлонист Владимир Порфиров.