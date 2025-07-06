Триатлонист Владимир Порфиров умер во время заплыва в Москве

Журналистка CNN заявила, что Путин поставил Трампа в тупик

Американская журналистка рассказала о реакции Трампа на уверенность Путина

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, Путин продемонстрировал, что всегда знает, что делает, и продемонстрировал готовность действовать в ответ – либо с помощью силы, либо посредством диалога, передает РИА «Новости».

Догерти подчеркнула, что Трамп не случайно был удивлен после разговора с президентом, поскольку опыт Путина позволяет ему легко вести беседу на своих условиях. Она отметила, что российский лидер находится у власти уже четверть века, что значительно выделяет его среди других мировых политиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

Австралийский аналитик Майкл Уэр заявил, что президент России поставил главу США в безвыходное положение. Итальянские СМИ считают, что телефонный разговор Путина и Трампа продемонстрировал свое стремление к прямому сотрудничеству без участия Европы.

Напомним, Дональд Трамп не смог добиться прогресса в украинском урегулировании, поскольку позиция России остается непоколебимой, а на Киев он повлиять не может.