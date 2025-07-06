Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
Триатлонист Владимир Порфиров умер во время заплыва в Москве
Во время заплыва на соревнованиях «Лига триатлона & Ironstar» в Москве умер триатлонист Владимир Порфиров, сообщает пресс-служба Федерации триатлона России.
Трагедия произошла 5 июля на дистанции в одну милю. Спортсмен начал тонуть после потери сознания, дежурный спасатель оперативно заметил инцидент и доставил его на берег. На месте врачами была незамедлительно оказана первая помощь, однако «продолжительные реанимационные действия» результата не дали, передает ТАСС.
Порфирову был 41 год. Он был опытным пловцом и участвовал в подобных состязаниях более десяти лет. Причины смерти будут установлены дополнительно после проведения соответствующих исследований, сообщила федерация . Федерация триатлона пообещала всестороннюю поддержку семье спортсмена.