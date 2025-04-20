Во время полумарафона в Алма-Ате скончались двое бегунов

Tекст: Вера Басилая

В ходе Almaty Half Marathon на дистанции 21,1 километра умерли два постоянных участника – 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Организаторы уточнили, что медицинские и экстренные службы были задействованы незамедлительно, однако оказанная помощь не позволила спасти жизни бегунов, передает РИА «Новости».

В сообщении фонда отмечается, что Рсалиев почувствовал себя плохо уже на первом километре дистанции, но прибывшая скорая не смогла его реанимировать. Предварительно причиной смерти названа тромбоэмболия легочной артерии на фоне хронической гипертензии.

Второй участник, Ахмади, потерял сознание на 16-м километре полумарафона. Медики пытались провести реанимационные мероприятия, однако смерть наступила до приезда еще одной бригады скорой помощи. У него также предварительно диагностировали тромбоэмболию легочной артерии и острую сердечную недостаточность.

Организаторы сообщили, что точные причины гибели будут установлены после судебно-медицинской экспертизы, о результатах которой семьи умерших уведомят дополнительно. Кроме того, фонд выразил соболезнования родным спортсменов и пообещал оказать материальную помощь.

Забег Almaty Half Marathon проводится уже восьмой год. В 2024 году в нем принимали участие 10 тыс. человек из более 40 стран.

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