МО Британии решило провести расследование в ВВС на предмет дискриминации белых мужчин

Заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи обещал провести расследование действий ВВС страны на предмет «позитивной дискриминации» и выяснить, отдавалось ли предпочтение женщинам и этническим меньшинствам при приеме на службу, сообщили СМИ.

Как сообщает телеканал Sky News, ранее в СМИ появилась информация, что ВВС Великобритании перестали принимать на службу белых мужчин-новобранцев, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии. В минобороны Британии эту информацию опровергли.

Позднее ответственная за прием новых служащих в ВВС Британии вице-маршал авиации Мариа Байфорд рассказала, что «замедлила» набор всех новых кандидатов после того, как выяснилось, что военно-воздушные силы не достигают необходимых целей по этническому и гендерному разнообразию среди служащих. При этом, она отметила, что совет «необязательно» решит отдавать предпочтение женщинам и представителем этническим меньшинств, а не белым мужчинам.

Телеканал отмечает со ссылкой на источники, что сотрудникам по набору персонала было дано указание в приоритетном порядке направлять женщин и представителей этнических меньшинств на учебные курсы в год до 31 марта 2021 года.

«Мы попросили вооруженные силы улучшить разнообразие, но мы не допустим, чтобы обучение начиналось не в полном составе, и не допустим снижения стандартов и влияния на оперативную деятельность», – передает РИА «Новости» слова замглавы оборонного ведомства.

Газета Times отмечает, что, если будут обнаружены какие-либо доказательства того, что имела место «позитивная дискриминация», то виновные «будут привлечены к строгой ответственности».

Ранее Британия отменила отправку военных на миссию НАТО после видео оргии десантников.