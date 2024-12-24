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Непригодными к боевым действиям признали 20% британских военных
The Times: Около 10 тыс. британских военных непригодны для боевых действий
До 20% британских военнослужащих не могут участвовать в боевых действиях из-за медицинских ограничений, заявило министерство обороны Британии. Эта ситуация вызывает озабоченность среди руководства страны, пишет The Times.
Непригодными к боевым действиям признали 20% британских военнослужащих по состоянию здоровья, передает сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.
Замминистра обороны Британии Алистер Карнс в ответе на вопросы депутатов оппозиционной Консервативной партии подтвердил эту информацию. Среди сухопутных войск, ВМС и ВВС примерно 10 тыс. человек признаны полностью непригодными для развертывания по медицинским показаниям, тогда как еще около 15 тыс. имеют определенные ограничения.
На данный момент, в сухопутных войсках Британии, насчитывающих 71,3 тыс. человек, только 55 тыс. военнослужащих (77% состава) полностью годны к боевым действиям. В случае полномасштабного конфликта британская армия смогла бы удержаться в бою от шести месяцев до года, заявил Карнс, ссылаясь на текущие показатели потерь на Украине.
Экс-начальник Генштаба сухопутных войск Британии, лорд Ричард Даннатт, указал на две проблемы: недостаточную численность вооруженных сил из-за недофинансирования после окончания холодной войны и ограниченную пригодность военнослужащих к развертыванию. Пресс-служба Министерства обороны Британии, в свою очередь, отметила, что 90% военнослужащих готовы к развертыванию в любой момент, однако многие из них заняты на административных должностях.
Численность сухопутных сил Британии достигла самой низкой отметки со времен Наполеоновских войн. The Times ранее сообщала, что в следующем году численность может опуститься ниже 70 тыс. человек из-за низких показателей набора и увольнений военнослужащих, недовольных условиями службы. В Королевских ВМС служит около 32 тыс. человек, включая 6 тыс. морских пехотинцев, а в ВВС – 30,8 тыс. Число армейских добровольных резервистов составляет 25,8 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии наблюдается массовое увольнение солдат из армии, что указывает на существующий кризис в вооруженных силах страны.