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    5 июля 2025, 13:38 • В мире

    Германия превращается в антихристианское государство

    Германия превращается в антихристианское государство
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    ФРГ все больше теряет звание христианской страны – число немецких христиан быстро снижается. Они столкнулись с врагами как внешними, так и внутренними. Внешний враг – это мигранты, приехавшие в Германию из стран, где к христианству относятся негативно. Врагом же внутренним оказалось собственное церковное руководство. Как такое произошло?

    В Германии фиксируется все больше преступлений против христиан и христианских учреждений. По данным католического новостного агентства CNA Deutsch, в 2024-м число инцидентов такого рода достигло рекордного уровня – 8531 эпизодов, тогда как в 2023 году их было 7029, а двумя годами ранее – всего 3255. То есть рост антихристианских преступлений за три года составил более чем 160%. В их числе и осквернение церквей, и нападения на христиан, избиения их и даже убийства.

    В свою очередь, Обсерватория по нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в Европе (OIDAC Europe) отмечает, что реальные масштабы этого явления могут быть гораздо большими. Ведь многие преступления, если их нельзя однозначно связать с религиозными мотивами, в специальной статистике не регистрируются.

    Причина роста количества нападений на христиан не секрет – Германия теряет свою национальную идентичность, которую растворяют нахлынувшие в страну мигранты из стран третьего мира. В большинство своем это выходцы из обществ феодального типа, воспитанные в духе религиозной нетерпимости. Они привозят в ФРГ виды ислама самого радикального толка.

    Среди них много приверженцев салафизма – сторонников «чистого» ислама, ратующих за проведение джихада в отношении «неверных». Одним из известнейших салафитских джихадистов был, в частности, Усама бен Ладен. Салафиты выступают за ограничение прав женщин, а многие из них настаивают и на том, чтобы не иметь друзей среди «неверных» и свести общение с ними к минимуму.

    Впрочем, подобное творится в ряде других стран Евросоюза. По данным OIDAC Europe, в 2023 году в тридцати пяти государствах ЕС было задокументировано 2444 антихристианских преступления на почве ненависти. Наиболее часто подобные ЧП наблюдаются во Франции, Великобритании и Германии.

    «При этом проблема усугубляется не только столкновением с другими культурами и религиями, но и ограничениями на свободу вероисповедания, введенными некоторыми европейскими правительствами – гласно или не совсем официально. Шаги по секуляризации традиционных христианских праздников также стали более частыми, и это также свидетельствует о постепенном отходе от христианских ценностей», – констатирует политолог Кристина Исмагилова.

    В той же Германии местная церковь, что лютеранская, что католическая, насквозь прониклась духом крайнего либерализма. Как свидетельствуют верующие, местные высокопоставленные церковники слепы к фактам гонений на христиан за их веру – и отказываются обсуждать это. Что все больше раздражает критически настроенных прихожан – в последнее время усилился отток немцев как из Евангелической церкви Германии, так и из католической церкви.

    Не так давно была озвучена цифра 1 000 000 (миллион) – именно на такое количество людей уменьшилось в 2024-м число прихожан германской католической и Евангелической церквей. На конец прошлого года в обеих церквях суммарно числилось 37,8 млн человек (18 млн и 19,8 млн соответственно). Часть из этого миллиона составляют умершие – но далеко не все. Из евангелической церкви добровольно вышли 345 тыс. человек, из католической – 322 тыс.

    И теперь впервые в истории Германии людей без конфессии там насчитывается больше, чем последователей католицизма и протестантизма, вместе взятых: 39 млн против 38 млн.

    Не менее острую проблему составляет кадровый вопрос. По данным издания Fuldaer Zeitung, в епархии города Фульда, считающегося символическим центром немецкого католицизма, в последнее время были рукоположены всего три новых католических священника – и других кандидатур в ближайшие годы там не ожидается. В 2024 году во всей стране было посвящено в духовный сан лишь 29 священников, а в одиннадцати из двадцати семи епархий – и вовсе ни одного. Для сравнения: в 1962 году обряд рукоположения прошли 557 человек, в 2005 – 122. Следствием сокращения числа священнослужителей стало закрытие церквей (только в епархии Лимбурга за последние пять лет закрыли восемнадцать храмов) или объединение нескольких мелких приходов в более крупные.

    Более того, зачастую церковные иерархи будто нарочно подталкивают здравомыслящих прихожан и священников к бегству, навязывая им свои политические пристрастия. Так, в августе прошлого года глава Конференции немецких католических епископов Георг Бетцинг заявил, что христиане не должны голосовать за правую партию «Альтернатива для Германии» и не должны состоять в «АдГ». И более того, убежденных сторонников «Альтернативы» нужно, по мнению Бетцинга, от церкви беспощадно отлучать. И это не просто слова, за ними могут последовать и действия: в апреле алтарника одной из католических церквей Баварии уволили за то, что он разместил в соцсети свое фото с депутатом «Альтернативы для Германии» Максимилианом Кра.

    Как известно, «АдГ» является одной из самых популярных партий Германии. И ее многочисленные сторонники с негодованием восприняли подобные выходки католического руководства.

    Впрочем, в «черный список» немецких католиков попала не только «АдГ». Также глава Конференции епископов потребовал от прихожан никогда и ни за что не голосовать за политика Сару Вагенкнехт, выступающую за мир с Россией: как считает Бетцинг, она-де «симпатизирует Путину», а потому «не имеет политического авторитета», а также «угрожает европейскому миропорядку». При этом Бетцинг целиком и полностью солидаризировался с киевским режимом, заранее отпустив ему все грехи.

    Естественно, подобная пропаганда отталкивает многих верующих, в особенности русскоязычных немцев, которых в стране немало. «Лучше бы с таким пылом выступали против ЛГБТ* и однополых браков! Но за это же не платят и вообще могут "отменить". Впрочем, последнее неизбежно! Церкви Европы уже активно переделывают под склады и дискотеки. Потому что о вере "пастыри" давно забыли. А на "повесточку" у их прихожан спроса нет....», – пишут люди в соцсетях. Жители страны отмечают: «Так все адекватные уже самоотлучились от этих "церквей" с приходом первого "священника"-гея».

    Правда, католичество все еще отстает от протестантских церквей по степени капитуляции перед ЛГБТ.

    Многие протестантские конфессии уже «благословляют» «браки» геев и дают им священнический сан, но католики в большинстве своем к этому пока еще не вполне готовы. Тем не менее, в мае 2015 года Центральный комитет германских католиков проголосовал за благословение однополых союзов. Позднее эту позицию поддержали несколько немецких католических епископов. В мае 2021 года CBC News сообщила, что католические священники в Германии годами тайно «благословляли» однополые союзы.

    Однако потом это начали делать уже совершенно открыто. 1 октября 2021 года большинство немецких католических епископов и мирян, собравшихся на так называемый «Синодальный путь» (серия конференций, в ходе которых обсуждались как богословские, так и организационные вопросы), высказались за «благословение» однополых «браков». 11 мая 2022 года «благословение» таких «браков» было отслужено более чем в ста католических церквях Германии – правда, тогда еще большинство епископов постарались уклониться от участия в этих церемониях. Но в марте 2023-го был проведен очередной «Синодальный путь», где большинство участвовавших епископов согласились «благословлять» гей-браки.

    Наконец, не на пользу церкви идут секс-скандалы с участием ее служителей.

    Так, в 2022 году нашумело расследование о бесчинствах, творившихся в католической архиепархии Мюнхена и Фрайзинга (федеральная земля Бавария). Было установлено, что тамошние священники на протяжении десятилетий развращали несовершеннолетних: число жертв исчисляется сотнями.

    Еще одной причиной обрушения авторитета германского католицизма стал скандал, связанный с архиепископом Кельнским Райнером Марией Вельки. СМИ обвиняли Вельки в даче ложных показаний по делу о случаях сексуального насилия в местной епархии. В рамках расследования предполагаемого факта лжесвидетельства немецкая полиция провела обыски в шести объектах кельнской епархии, включая резиденцию архиепископа. Впрочем, сексуальные скандалы с участием ее священнослужителей затронули и евангелическую церковь – они тоже не свободны от этого греха. Когда такие вещи выходят наружу, это раз за разом порождает новую волну уходов людей, разочаровавшихся в такой церкви.

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