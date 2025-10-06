  • Новость часаИз-за устроенной 60-летним мужчиной стрельбы в Сиднее пострадали 17 человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай вторгся в самое сердце французской моды
    Путин назвал последствия поставок Tomahawk Украине
    Эксперт объяснил внезапный запрос Зеленского на перемирие в небе
    Депутат Европарламента надел георгиевскую ленту (фото)
    В Турции назвали главное препятствие для мира на Украине
    МИД Израиля оценил данные о жестоком обращении с Гретой Тунберг
    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак (видео)
    Украинские яйца вызвали кризис в Британии
    В США отметили «удивительное терпение» России на фоне провокаций
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался: что же в моей жизни некачественно?

    36 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    21 комментарий
    6 октября 2025, 03:55 • Новости дня

    Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Даже обсуждение вопроса об исключении Израиля из международного музыкального конкурса «Евровидение» является скандалом, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Я считаю скандалом даже само обсуждение данного вопроса. Израиль – его часть», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Канцлер выразил готовность поддержать отказ Германии от участия в конкурсе, если будет принято решение об исключении Израиля.

    Говоря о ситуации в секторе Газа, Мерц выразил надежду на успех мирного плана США. Он также отметил, что, по его мнению, действия израильской армии зашли «слишком далеко», но подчеркнул, что солидарность ФРГ с Израилем остается неизменной.

    Отвечая на вопросы о подходе к решению палестино-израильского конфликта, Мерц подтвердил неизменность позиции Берлина в поддержке концепции двух государств, несмотря на несогласие нынешнего израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Евровидение» пройдет в Вене, финал состоится 16 мая. Общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль. Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие.

    5 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    МИД Израиля оценил данные о жестоком обращении с Гретой Тунберг

    МИД Израиля опроверг информацию о якобы жестоком обращении с Тунберг

    МИД Израиля оценил данные о жестоком обращении с Гретой Тунберг
    @ Kike Rincafan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Израиля опровергло появившиеся в ряде СМИ сообщения о якобы жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими участниками так называемой Флотилии стойкости.

    В заявлении пресс-службы МИД говорится: «Заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными из флотилии ХАМАС-Сумуд являются наглой ложью. Все законные права задержанных полностью соблюдены», передает РИА «Новости».

    В ведомстве обратили внимание, что сама Грета Тунберг и другие задержанные не только не просили об ускорении их депортации, но и настаивали на продлении срока их содержания под стражей в Израиле.

    МИД Израиля также добавил, что Тунберг не обращалась к израильским властям с жалобами на подобные обвинения, поскольку, по словам ведомства, «такого никогда не происходило».

    Накануне The Guardian сообщила, что шведская активистка Грета Тунберг пожаловалась на условия содержания в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне армия Израиля уже провела операцию по задержанию судна Madleen с 12 пропалестинскими активистами, включая экоактивистку Грету Тунберг. Тогда гуманитарное судно «Флотилии свободы» с Гретой Тунберг и Римой Хассан на борту отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа и было задержано израильскими военными. 1 сентября израильские министры начали разрабатывать планы по задержанию Тунберг в «условиях террористического уровня».

    Комментарии (12)
    4 октября 2025, 19:49 • Новости дня
    Bild: БПЛА над аэропортом Мюнхена были военными и разведывательными

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотные летательные аппараты, замеченные 3 октября над аэропортом Мюнхена, оказались военными разведывательными дронами, сообщает газета Bild.

    По информации Bild, беспилотники, появившиеся над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными, передает ТАСС

    Полицейские пытались обнаружить человека, управлявшего летательными аппаратами, с помощью вертолета, но все усилия оказались безрезультатными. В результате работы аэропорта были приостановлены до утра 4 октября.

    Издание также сообщает, что утром 3 октября система обнаружения БПЛА федеральной полиции зафиксировала дрон в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне. Полиция задержала 41-летнего гражданина Хорватии, управлявшего дроном. Ему предъявлено обвинение в административном правонарушении, ведется расследование его действий в аэропорту.

    Схожие инциденты произошли и в других регионах Германии. В Нижней Саксонии были зафиксированы полеты беспилотников над складом боеприпасов в районе Йевера, а также замечены три дрона в Гифхорне, где находится штаб-квартира авиационной группы Федеральной полиции. Происхождение некоторых аппаратов пока установить не удалось.

    Ранее сообщалось, что аэропорт Мюнхена был парализован из-за появления неопознанных беспилотников, и их запуск не удалось отследить. Аэропорт Мюнхена прекращал работу после того, как беспилотники были замечены вблизи взлетно-посадочных полос.

    Позже аэропорт Мюнхена возобновил рейсы после завершения проверки и установления отсутствия угрозы.

    МИД Германии ранее предостерег страны НАТО от чрезмерной реакции на подобные инциденты с беспилотниками.

    Комментарии (12)
    5 октября 2025, 18:33 • Видео
    Как Тайвань помогает России

    Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    Мерц рассказал Трампу о планах использовать активы России

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о намерениях Берлина использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооруженных сил.

    Мерц провел телефонные переговоры с Трампом, передает РИА «Новости». В ходе беседы Мерц рассказал Трампу о планах Берлина использовать замороженные российские активы для поддержки Киева. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

    Пресс-секретарь отметил: «Федеральный канцлер сообщил об инициативе использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооруженных сил». Также президенты обсудили развитие ситуации на Украине и подтвердили намерение продолжать совместные усилия ради прекращения конфликта.

    По словам Корнелиуса, лидеры согласовали свои позиции по событиям в секторе Газа. Они пришли к единому мнению, что на переговорах в Египте необходимо добиться освобождения заложников, прекращения боевых действий и разоружения ХАМАС.

    Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран Евросоюза.

    Страны G7 прокредитовали Украину на 25,5 млрд долларов за 2025 год из доходов от замороженных российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    Комментарии (3)
    4 октября 2025, 04:47 • Новости дня
    Израиль приказал армии прекратить наступление на Газу после переговоров

    Израильское руководство остановило наступательные действия армии в Газе после соглашения ХАМАС

    Израиль приказал армии прекратить наступление на Газу после переговоров
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские власти приняли решение приостановить наступление на сектор Газа, ограничив военную активность оборонительными мерами после новых договоренностей.

    Израильское политическое руководство распорядилось остановить наступательные действия армии в Газе, передает ТАСС. Радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщила, что такое решение приняли после оперативных совещаний и контактов с представителями США.

    Причиной стала реакция на заявление движения ХАМАС о согласии с планом президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий.

    По информации источника, после этого активности Армии обороны Израиля в районе Газы были сведены к минимуму. Военные теперь ограничиваются преимущественно оборонительными действиями, утверждает радиостанция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Нетаньяху объявил о немедленном начале реализации первого этапа плана Трампа по освобождению удерживаемых в Газе заложников.

    Египет оценил ответ палестинского движения ХАМАС на план США как позитивный шаг для урегулирования ситуации и спасения жизней в секторе Газа. Армия Израиля с начала операции по контролю над Газой уничтожила более 1250 построек, включая объекты с камерами наблюдения.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 21:20 • Новости дня
    Демонстрация против военных поставок Украине и Израилю прошла в Берлине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Массовая демонстрация против поставок вооружений Украине и Израилю состоялась в Берлине в День германского единства.

    Акция прошла на площади Бебельплац, где собрались несколько тысяч человек, выступавших за прекращение военной поддержки и против размещения американских ракет на территории Германии, передает ТАСС.

    Участники держали плакаты с лозунгами «Нет войне», «Нет введению обязательного призыва», «Мир сейчас путем дипломатии и разума», а также «Остановите поставки оружия Украине и Израилю» и «Остановите войну против России и геноцид в Газе». Протестующие размахивали голубыми флагами с изображением голубя мира, а также российской символикой и триколорами.

    На сцене, установленной на площади, выступали представители политических движений, среди которых сторонники партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» и Социал-демократической партии Германии. Организаторы призывали к прекращению поставок оружия и установлению диалога с Россией и Китаем. Акция прошла мирно, полиция контролировала ситуацию и не зафиксировала нарушений.

    В апреле в городах Германии прошли массовые протесты против помощи Украине.

    Комментарии (2)
    3 октября 2025, 09:19 • Новости дня
    Немецкий политик заявил о разочаровании Восточной Германии объединением с ФРГ

    Немецкий политик Нимайер заявил о разочаровании Восточной Германии в ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Восточной Германии испытывают разочарование из-за результатов объединения с Западной Германией ввиду экономического упадка и отношения к себе в стране, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в свете 35-летия объединения Германии.

    По словам главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, на протяжении десятилетий восточные немцы сталкивались с экономическим упадком, потерей рабочих мест и почти колониальным отношением со стороны Западной Германии, передает РИА «Новости».

    Политик считает, что нынешнее настроение жителей восточных регионов не праздничное, так как объединение не оправдало их ожиданий. По его мнению, восточные немцы не стремились к таким изменениям, когда выходили на улицы в 1989 году.

    Нимайер указал, что после объединения жители восточных земель стали получать меньшие зарплаты и столкнулись с социальным неравенством. Он отметил рост популярности оппозиционных партий на востоке страны, что связано с недовольством населения происходящим. Политик также обратил внимание на то, что объединение напоминало рейдерский захват: управленцев направляли с запада, а экономические выгоды и субсидии доставались предпринимателям из ФРГ, в то время как многие местные жители оставались без работы и поддерживали идею восстановления Берлинской стены.

    Третьего октября Германия отмечает 35-летие объединения восточной и западной частей страны.

    Ранее дефицит бюджета общин Германии достиг рекордных 19,7 млрд евро.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна больше не может позволить себе финансировать прежнюю систему социального обеспечения.

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» назвал Евросоюз мощным, но затухающим центром, в том числе из-за стагнации экономики Германии.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 05:43 • Новости дня
    Бундестаг собрался обсудить законопроект о военной службе в Германии

    DPA: Бундестаг на следующей неделе обсудит законопроект о военной службе в ФРГ

    Tекст: Антон Антонов

    Фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на следующей неделе проведут в Бундестаге обсуждения законопроекта о новой модели военной службы, сообщает DPA.

    Представитель СДПГ сообщил, что лидеры коалиционных фракций достигли согласия о проведении дебатов. Он отметил: «Мы стремимся к скорейшему принятию закона о военной службе, который будет соответствовать сохраняющейся напряженной ситуации с безопасностью».

    Представитель ХДС/ХСС также подтвердил, что обе стороны ведут плодотворные переговоры после коалиционной встречи в Вюрцбурге в конце августа. Он подчеркнул, что «лидеры двух парламентских фракций несколько дней назад договорились, что первые дебаты в Бундестаге состоятся через неделю», передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фракция ХДС/ХСС заблокировала обсуждение инициированного Минобороны ФРГ законопроекта об изменениях в системе военной службы. Законопроект предусматривает внедрение добровольной службы по шведской модели с обязательным медицинским освидетельствованием для всех выпускников школ. Документ также допускает возможность возвращения всеобщего призыва при необходимости.

    Комментарии (2)
    4 октября 2025, 22:24 • Новости дня
    Тунберг пожаловалась на клопов и обезвоживание в тюрьме в Израиле

    Guardian: Тунберг пожаловалась на обезвоживание и клопов в израильской тюрьме

    Tекст: Антон Антонов

    Шведская активистка Грета Тунберг пожаловалась на условия содержания в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание, пишет Guardian.

    Согласно электронному письму чиновника, который посетил активистку, МИД Швеции направил близким Тунберг информацию о ее состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

    В письме говорится, что Тунберг пожаловалась на обезвоживание, нехватку воды и пищи, а также на сыпь, появившуюся, по ее мнению, из-за клопов. «Она рассказала о жестоком обращении и заявила, что в течение долгого времени сидела на твердых поверхностях», – говорится в письме.

    Кроме того, еще один задержанный сообщил посольству другой страны, что видел, как Тунберг заставляли держать флаги во время фотографирования. Чиновник отметил, что израильские власти предлагали Тунберг подписать некий документ, но она отказалась, поскольку не поняла его смысл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международная флотилия «Сумуд» с более чем 40 судами отправилась из Туниса в Газу для доставки гуманитарной помощи. Израильские власти неоднократно заявляли, что не позволят судам приблизиться к сектору Газа из-за боевых действий. Израиль перехватил суда флотилии у побережья Газы. Участников флотилии, включая Тунберг, задержали.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 06:13 • Новости дня
    Полицейские задержали оператора-любителя за запуск дрона у аэропорта Франкфурта
    Полицейские задержали оператора-любителя за запуск дрона у аэропорта Франкфурта
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В аэропорту Франкфурта-на-Майне задержан 41-летний мужчина, который запустил дрон, он оказался оператором-любителем и хотел протестировать недавно купленный беспилотник, сообщило управление полиции города.

    «Вчерашним утром пятницы (3 октября) в аэропорту Франкфурта произошла полицейская операция из-за краткосрочного пролета дрона», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Bild текст сообщения.

    По данным полиции, 41-летний мужчина произвел короткий запуск дрона в бесполетной зоне, чтобы протестировать недавно купленное устройство. Мужчину задержали, ему инкриминируют нарушение общественного порядка и грозит штраф «в пятизначном» размере.

    Bild ранее сообщала о задержании 41-летнего хорвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии было зафиксировано 172 случая нарушения движения воздушного транспорта дронами за девять месяцев 2025 года. В районе аэропортов произошло 123 таких инцидента, лидером стал Франкфурт-на-Майне с 37 случаями. Bild пишет, что над аэропортом Мюнхена 3 октября обнаружили военные разведывательные беспилотники.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 18:04 • Новости дня
    Полиция отвергла связь испытателя дрона во Франкфурте с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Полиция на обнаружила связи с Россией у мужчины, которого задержали за запуск дрона в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне.

    Над аэропортом Франкфурта-на-Майне был замечен беспилотник, вследствие чего полиция задержала 41-летнего мужчину, передает DW (признан в России СМИ-иноагентом). Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что подозреваемый является испытателем дронов и не имеет никаких связей с Россией.

    Полиция сообщила, что мужчине, запустившему дрон вблизи аэропорта, грозит штраф, который может превысить 10 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Франкфурта-на-Майне задержала 41-летнего мужчину за запуск дрона в аэропорту. В норвежском аэропорту Му-и-Рана сотрудники правоохранительных органов задержали троих граждан Германии за запуск беспилотников в запретной зоне.

    Комментарии (2)
    4 октября 2025, 19:43 • Новости дня
    Концерт Робби Уильямса в Стамбуле отменили из-за угроз безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное выступление британского певца Робби Уильямса в Стамбуле, которое должно было пройти 7 октября, отменили из-за опасений по поводу безопасности артиста, сообщил телеканал Tele1.

    Информацию об отмене концерта британского певца Робби Уильямса в Стамбуле распространил телеканал Tele1 со ссылкой на организаторов, передает ТАСС. Мероприятие должно было пройти 7 октября на площадке Атакей Марина, однако отменили его менее чем за неделю до даты.

    Причиной стали опасения за безопасность после призывов некоторых общественных организаций и негативных комментариев в социальных сетях, связанных с поддержкой Уильямсом Израиля и его выступлением в Тель-Авиве. Музыканта в ряде публикаций называли «сионистом»; также упоминали еврейское происхождение матери его жены Айды Филд.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества».

    Также Эрдоган назвал Израиль явной угрозой мировому порядку.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 05:25 • Новости дня
    Нетаньяху пригрозил разоружить ХАМАС и демилитаризовать Газу военным путем

    Tекст: Антон Антонов

    Разоружение палестинского движения ХАМАС и демилитаризация сектора Газа будут обеспечены военным путем, если не сработает дипломатический, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «ХАМАС будет разоружен, а сектор Газа будет демилитаризован. Это будет осуществлено либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем с нашей стороны», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».

    Он отметил, что эти задачи будут решены в любом случае – либо «легким», либо «трудным путем».

    Нетаньяху также подчеркнул, что ХАМАС согласилось на освобождение заложников только из-за давления со стороны Израиля. Премьер уточнил, что на первом этапе ХАМАС освободит всех заложников, а силы армии Израиля будут передислоцированы, чтобы сохранить контроль над территориями в глубине Газы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Израиля и ХАМАС договорились провести переговоры о мирном урегулировании в Газе по плану Вашингтона в Египте 5 октября. Белый дом сообщил, что Израиль согласился с линией отвода сил в секторе Газа, и в случае согласия ХАМАС режим прекращения огня вступит в силу немедленно.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 20:10 • Новости дня
    Определена дата непрямых переговоров Израиля и Хамас в Египте

    Египетское ТВ: Непрямые переговоры Израиля и ХАМАС пройдут в Каире 5–6 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС проведут непрямые переговоры в Египте пятого и шестого октября, сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    Делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС проведут непрямые переговоры в Египте пятого и шестого октября, передает ТАСС.

    Как сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», обсуждение будет посвящено созданию условий для обмена израильских заложников на палестинских заключенных.

    Стороны намерены рассмотреть варианты обмена в рамках плана урегулирования, который предложил президент США Дональд Трамп. Детали о составе переговорных делегаций пока не раскрывались.

    Ранее Дональд Трамп предупредил, что любые промедления ХАМАС с освобождением израильских заложников приведут к прекращению переговоров.

    Премьер Израиля Нетаньяху сообщил о поддержке плана Трампа по завершению войны в Газе, который соответствует военным целям Израиля.

    ХАМАС объявил о готовности освободить всех живых заложников, передать тела погибших и начать переговоры через посредников.

    Израиль приказал армии прекратить наступление на Газу после переговоров.

    Напомним, Вашингтон представил план по урегулированию ситуации в Газе, предусматривающий временное международное управление без насильственного переселения жителей.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 15:15 • Новости дня
    СДПГ предложила создать центр борьбы с дронами в Бремене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство фракции СДПГ в Бремене выступило с инициативой разместить будущий центр борьбы с беспилотниками в этом северном немецком городе, учитывая стратегические объекты, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на письмо председателя фракции социал-демократов в региональном парламенте Мюстафы Гюнгера главе МВД ФРГ Александра Добриндта.

    Отделение Социал-демократической партии Германии в городе Бремен предложило использовать этот город в качестве площадки для создания нового центра борьбы с беспилотниками, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel. Инициатива оформлена в письме председателя фракции СДПГ в региональном парламенте Мюстафы Гюнгера, адресованном министру внутренних дел Германии Александру Добриндту.

    Ранее министр объявлял о намерении предоставить бундесверу юридические полномочия для отслеживания, перехвата и уничтожения беспилотников совместно с полицией, а также анонсировал создание специализированного центра защиты от дронов. В письме Гюнгер подчеркнул: «Он хочет… агитировать за то, чтобы наша федеральная земля (Бремен) была принята во внимание при поиске подходящего места для запланированного центра по борьбе с дронами».

    По мнению Гюнгера, Бремен является не только центром компетенций в сфере беспилотных технологий, но и особо уязвимой целью для шпионажа и саботажа посредством дронов. Глава фракции отметил, что в Бремене расположены представительства известных оборонных компаний, таких как Rheinmetall, Saab, Airbus Defence and Space, а также порт, что делает город стратегически важным.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 04:56 • Новости дня
    Германия объявила о создании подразделения полиции по борьбе с дронами

    Глава МВД Германии Добриндт: Создается подразделение по борьбе с беспилотниками

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкое МВД собирается создать подразделение федеральной полиции, специализирующееся на борьбе с беспилотниками, сообщил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

    «Мы создадим собственное подразделение по борьбе с беспилотниками в федеральной полиции», – приводит слова Добриндта РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По итогам встречи с коллегами из ряда европейских стран и еврокомиссаром по вопросам безопасности и миграции Магнусом Бруннером в Мюнхене Добриндт отметил планы расширить сотрудничество в области противодействия дронам с Украиной, Израилем, европейскими странами и Еврокомиссией.

    Бруннер заявил, что Европейское агентство Frontex получит дополнительно 250 млн евро для укрепления возможностей в сфере дронов.

    Bild сообщает, что вопрос борьбы с беспилотниками рассмотрит Совет национальной безопасности Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем. Правительство ФРГ акцентирует внимание на предотвращении паники в обществе и собирает данные о случаях применения дронов за рубежом и в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Германии предостерег страны НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками. Власти Германии заявили о высоком уровне угрозы, связанной с дронами. В Германии увеличилось число сбоев в аэропортах из-за активности беспилотников.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ
    Названа сумма еженедельных убытков из-за шатдауна в США
    Скандал из-за «мобилизации» кота и пьяных военных расколол киевское село
    Названа причина «тормоза» переброски войск Франции на Восток
    Экс-генсек НАТО раскрыл перечень запретов из-за Трампа
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    В Госдуме рассказали, какие пенсионеры смогут разово получить до 440 тыс. рублей

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Перейти в раздел

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации