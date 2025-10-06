Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля

Tекст: Антон Антонов

«Я считаю скандалом даже само обсуждение данного вопроса. Израиль – его часть», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ARD.

Канцлер выразил готовность поддержать отказ Германии от участия в конкурсе, если будет принято решение об исключении Израиля.

Говоря о ситуации в секторе Газа, Мерц выразил надежду на успех мирного плана США. Он также отметил, что, по его мнению, действия израильской армии зашли «слишком далеко», но подчеркнул, что солидарность ФРГ с Израилем остается неизменной.

Отвечая на вопросы о подходе к решению палестино-израильского конфликта, Мерц подтвердил неизменность позиции Берлина в поддержке концепции двух государств, несмотря на несогласие нынешнего израильского правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Евровидение» пройдет в Вене, финал состоится 16 мая. Общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль. Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие.