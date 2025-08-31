Названо самое дорогое блюдо на «Октоберфесте» в 2025 году

Bild: Самое дорогое блюдо на «Октоберфесте» в 2025 году обойдется в 229 евро

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bild, цены на крупнейшем в мире празднике пива «Октоберфест» вновь вырастут в этом году. За литровую кружку пива посетителям фестиваля придется заплатить от 14,50 до 15,80 евро в зависимости от выбранного шатра. Для сравнения: в прошлом году стоимость составляла от 13,60 до 15,30 евро, а шесть лет назад – от 10,80 до 11,80 евро, что означает рост примерно на 40%, передает ТАСС.

Не только пиво, но и вода на празднике окажется дорогим удовольствием. В некоторых палатках стоимость литра воды составит 15,33 евро, что даже превышает цену на пиво. Организаторы отмечают, что даже простая вода перестала быть доступным продуктом для гостей фестиваля.

В 2025 году также существенно повысится стоимость еды на «Октоберфесте». Например, половинка курицы в шатре Paulaner обойдется в 24,50 евро против 23 евро в прошлом году. Самым дорогим блюдом за всю историю фестиваля стал стейк с черным трюфелем и соусом беарнез – за него посетителям придется заплатить 229 евро.

Юбилейный, 190-й, «Октоберфест» пройдет в Мюнхене с 20 сентября по 5 октября. Повышение цен организаторы объясняют ростом расходов и инфляцией в Германии.

Ранее сообщалось, что пивоваренная отрасль Германии сталкивается с резким падением спроса: рынок сократился на 7–7,5%, что затронет и крупные предприятия.