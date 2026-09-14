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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

    70 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

    47 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

    9 комментариев
    14 сентября 2026, 21:04 • Новости дня

    Юра Борисов вошел в актерский состав дебютного фильма Сальмы Хайек

    Юра Борисов вошел в актерский состав дебютного фильма Сальмы Хайек
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский актер Юра Борисов снимется в эпической приключенческой картине «Арена», которая станет первым режиссерским проектом мексикано-американской актрисы Сальмы Хайек.

    В картине также задействована британская актриса и модель Кара Делевинь, передает ТАСС. Хайек самостоятельно написала сценарий к фильму. Съемки уже проходят на территории мексиканских штатов Кинтана-Роо и Веракрус.

    «Арена» – это история запретной любви и интимное путешествие в мир познания другого человека, в ходе которого мы обретаем способность получать невероятное удовольствие от простых вещей, которые мы принимаем как должное», – рассказала Хайек.

    Продюсированием проекта занимаются Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хозе Тамез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года создатели нового фильма Луки Гуаданьино утвердили Юру Борисова на роль сооснователя OpenAI.

    Месяцем ранее британская актриса Эмили Мортимер предложила россиянину главную роль в своей романтической картине.

    Весной 2025 года артист заключил соглашение с ведущим американским агентством United Talent Agency.

    14 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    Масштабное шествие молодежи мира на МФМ-2026 собрало 10 тыс. участников
    Масштабное шествие молодежи мира на МФМ-2026 собрало 10 тыс. участников
    @ wyffest.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабное Шествие молодежи мира объединило десять тыс. участников Международного фестиваля молодежи 2026 года в Екатеринбурге. Представители разных стран вышли на парад в национальных костюмах, с флагами, музыкальными инструментами и атрибутикой своих народов.

    Грандиозное событие состоялось на улицах специально созданного Города молодежи мира, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В масштабном шествии приняли участие десять тыс. человек, которые представили культуру своих народов с помощью национальных костюмов, флагов и традиционных музыкальных инструментов. Главной идеей карнавала стал «Ритм мира», объединивший звучание разных уголков планеты.

    «Для меня это один из самых ярких моментов Фестиваля. Очень ценно иметь возможность показать африканскую культуру всему миру. Когда оказываешься среди представителей разных народов и видишь их эмоции, чувствуешь невероятную энергию вокруг», – заявил участник из Демократической Республики Конго Арсен Валла.

    Другая участница, китаянка Чжан Юйти, отметила важность подобных встреч для открытой демонстрации своих традиций. По ее словам, взаимный интерес помогает воспринимать культурные различия как шанс узнать мир шире и найти общие ценности.

    Маршрут парада разделили на тематические музыкальные зоны, отражающие традиции Латинской Америки, Востока, Азии и Африки. Финальной точкой стало единое пространство, где выступили известные артисты, включая Антоху МС и рэпера ST. В мероприятии также поучаствовали иностранные делегации из Китая, Кубы, Индии и других государств.

    Напомним, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    Организаторы отобрали для участия в мероприятии десять тысяч молодых лидеров из 191 страны.

    Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей этого события.

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    14 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила реплику главы МИД Польши Радослава Сикорского о гипотетическом нападении России на страну, при котором Варшава не стала бы себя сдерживать и быстро одолела бы атакующих.

    «Министр иностранных дел Польши Сикорский: «Если бы Россия напала на Польшу, мы бы очень быстро одержали победу». Русофобия головного мозга», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Сикорский 13 сентября на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве заявил, что в случае нападения России Польша не будет сдерживать себя.

    «Думаю, мы довольно быстро победим Россию. У нас подавляющее преимущество над Россией в авиации», – приводит его слова «Военное обозрение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сикорский предложил усилить военные учения НАТО вблизи Калининградской области. Песков ответил, что Россия обеспечит безопасность Калининградской области на фоне угроз НАТО.

    Президент России Владимир Путин поручил Балтийскому флоту защищать западный  эксклав от внешних вызовов.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению

    «Газпром Армения» сообщил о приостановке поставок газа из России на 11 дней из-за ремонта

    Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия на 11 дней приостановит подачу природного газа в Армению из-за плановых ремонтных работ на трубопроводе, сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».

    Поставки российского голубого топлива по магистрали «Северный Кавказ – Закавказье» будут прекращены с 15 по 25 сентября, передает ТАСС.

    В пресс-службе компании «Газпром Армения» пояснили, что это связано с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на территории России.

    «В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье» на территории РФ, в период с 15 по 25 сентября будет приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу», – говорится в сообщении компании.

    Ограничения не повлияют на потребителей в республике. Бесперебойное газоснабжение планируется обеспечить за счет использования внутренних резервов, а также благодаря дополнительным объемам поставок природного газа из Ирана.

    В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегической договоренности с Россией по цене на топливо.

    МИД России предупредил о возможности денонсации льготного газового соглашения из-за европейского курса Еревана.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев указал на неизбежность оплаты топлива по европейским ценам при выходе из ЕАЭС.

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    14 сентября 2026, 12:19 • Новости дня
    ЛДПР предложила не наказывать за превышение самообороны при защите дома

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с Леонидом Слуцким предлагают не привлекать к уголовной ответственности граждан за превышение пределов самообороны при защите собственного жилища и близких от незаконного проникновения.

    Депутаты фракции ЛДПР направили в правительство России законопроект, освобождающий граждан от уголовной ответственности за превышение пределов самообороны при защите своего жилища.
    Авторы инициативы считают, что эта мера позволит людям незамедлительно останавливать преступников, защищая жизнь и здоровье своей семьи, не дожидаясь первого удара.

    «Позиция ЛДПР жёсткая и принципиальная: если человек незаконно вторгся в чужой дом, ни о каком превышении самообороны речи уже идти не может – любые действия по защите себя и тем более своих детей не должны караться уголовным преследованием!» – заявил председатель партии Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что закон должен быть на стороне людей, а жертва нападения не должна доказывать свое право на выживание.

    В партии отметили, что сейчас незаконное проникновение в дом само по себе не исключает ответственности для обороняющегося. Если нападавший не применял опасное для жизни насилие, суд оценивает соразмерность защиты. В качестве примера приводится случай в Крыму в 2024 году, когда мужчина застрелил из ружья незнакомца, избивавшего его лопатой в собственном доме. Суд квалифицировал действия хозяина как убийство при превышении пределов необходимой самообороны.

    Другой случай произошёл в Ивановской области. Группа людей напала на дом, в котором находились семья хозяина и гости, защищая их, он применил оружие: один из злоумышленников погиб, другой получил тяжёлые ранения. Против мужчины возбудили уголовное дело, несмотря на то что в итоге его оправдали, ему пришлось пройти через длительное следствие и судебный процесс.

    Правоохранительные органы освободили от уголовного преследования защитившего прихожан московского храма мужчину.

    Ранее Верховный суд оправдал выстрелившего в вооруженного ножом противника жителя Нижегородской области.

    Верховный суд также признал правомерной самооборону при нападении с резиновыми дубинками.

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    14 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о гибели почти 30 человек и ранении около 100 из-за ударов украинских войск по Запорожской АЭС и Энергодару.

    За последние месяцы в результате атак Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС и Энергодару пострадали около 100 человек, сообщил Лихачев, передает «Интерфакс». Жертвами ударов стали почти 30 человек.

    «У нас действительно за последние месяцы около 100 человек ранено. Погибли девять работников станции. Около 20 человек всего жителей Энергодара, к сожалению, были убиты после этих атак», – рассказал Лихачев.

    Соответствующее заявление глава госкорпорации сделал во время общения с журналистами на Генеральной конференции МАГАТЭ, проходящей в Вене.

    Ранее Лихачев назвал смертельно опасной доставку персонала на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что украинские войска целенаправленно разрушают инфраструктуру Энергодара.

    В середине июля украинский беспилотник убил главного инженера предприятия Александра Яковлева.

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    14 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие ВС России в зоне проведения специальной военной операции уничтожили кадрового британского военного, сражавшегося на стороне украинской армии, а также трех офицеров ВСУ.

    Российские военнослужащие уничтожили в зоне проведения специальной военной операции британского кадрового военного, сражавшегося в рядах украинской армии, передает ТАСС. Также были ликвидированы трое украинских офицеров, среди которых старший лейтенант Национальной гвардии Украины.

    «Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели своего военнослужащего на Украине в результате «трагического инцидента». Это уже не первый случай смерти кадрового британского военного на территории «незалежной», – рассказали агентству в российских силовых структурах.

    Помимо этого, стало известно о ликвидации 23-летнего старшего лейтенанта НГУ Назара Билика на одном из направлений спецоперации. В Донецкой народной республике уничтожен старший лейтенант Тарас Гнатюк. Также подтверждена гибель младшего лейтенанта Ивана Кушкевича, командовавшего инженерным взводом 703-й бригады поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские военные ликвидировали отряд немецких и британских наемников в Запорожской области.

    В декабре прошлого года власти Великобритании официально признали присутствие своих военнослужащих на территории Украины.

    Ранее в Донецкой народной республике погиб британский наемник Кристофер Эдвард Уолкер.

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    14 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    В США назвали Москву «страной технологических чудес»

    NYT: Москва стала страной технологических чудес

    В США назвали Москву «страной технологических чудес»
    @ Елена Мельникова/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская газета The New York Times (NYT) назвала российскую столицу страной технологических чудес.

    Журналисты отметили, что жизнь москвичей стала значительно проще и безопаснее благодаря развитию мощной цифровой инфраструктуры. «Сегодняшняя Москва – это страна технологических чудес. Вы можете использовать лицо для оплаты практически всего, например, проезда в метро или даже для оформления покупки квартиры», – говорится в публикации NYT.

    Авторы материала обратили внимание на роботов-курьеров, которые доставляют продукты по тротуарам за 15 минут. Издание также подчеркнуло, что в этом году планируется начать коммерческую эксплуатацию беспилотных такси. Городские власти разработали передовую систему, обеспечивающую современные удобства для жителей.

    Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил роль столичной науки в достижении технологического суверенитета страны.

    Глава государства привел Москву в качестве примера успешного применения инноваций в социальной сфере.

    Мэр города Сергей Собянин объяснил значительное снижение уровня преступности внедрением новых цифровых систем.

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    14 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад

    Каллас назвала удар дрона по поезду на границе с Польшей попыткой запугать союзников Украины

    Каллас назвала удар по украинскому поезду попыткой запугать Запад
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что недавний удар беспилотника по поезду на границе с Польшей был направлен на запугивание союзников Украины.

    Воскресная атака беспилотника на пассажирский поезд, следовавший в Варшаву, вызвала обеспокоенность среди европейских политиков, передает Politico.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия якобы стремилась напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Киева.

    «Это явно направлено на то, чтобы напугать западные страны и заставить их прекратить поддержку Украины, воздержаться от поездок туда для демонстрации своей поддержки», – сказала Каллас журналистам в Финляндии. Ее позицию поддержал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что удары преследуют цель запугать и разделить европейцев.

    Дрон попал в локомотив поезда в Волынской области всего в двух километрах от польской границы. Пострадавших нет, однако незадолго до инцидента по этому же маршруту проследовал дипломатический состав с бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном и экс-главой ЦРУ Дэвидом Петреусом. Украинский железнодорожный оператор не исключил, что именно этот поезд был главной целью.

    Министерство обороны России заявило, что удар наносился по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для транспортировки военных грузов из Европы.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига в ответ призвал союзников усилить санкционное давление на власти России.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал о возможных провокациях на границах Европы, напомнив о недавнем ударе на молдавско-украинской границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности Киева к диверсиям на польской железной дороге.

    Ранее польские военные сбили несколько залетевших в воздушное пространство страны беспилотников.

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    14 сентября 2026, 06:50 • Новости дня
    Захарова: Древнекитайская пословица раскрыла суть безвиза для россиян
    Захарова: Древнекитайская пословица раскрыла суть безвиза для россиян
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о древнекитайском происхождении популярной пословицы и связала ее с современными выгодами безвиза для россиян.

    «Я не знала, к своему стыду, уверена, что многие не знали, так что давайте стыдиться вместе, что выражение «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» – это, оказывается, китайское выражение, которое принадлежит китайскому военачальнику», – рассказала она ТАСС.

    Захарова уточнила, что фразе и ее автору много сотен или даже тысяч лет. В России она стала популярной с 50-х годов прошлого века.

    Дипломат добавила, что введение бессрочного безвизового режима между Россией и Китаем стало бы отличным подарком для туристов, бизнеса и журналистов, позволив им лично увидеть обе страны, доказав верность древнего изречения.

    «Я думаю, станет это просто настоящим подарком всем, не только туристам, но и бизнесу, и журналистам, конечно. И я думаю, что это такая важная и нужная цель», – сказала она.

    На полях ВЭФ Захарова сообщала, что заявление президента России Владимира Путина о безвизе с Китаем вызвало невероятную поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 августа в Бишкеке Путин сообщил о готовности  Москвы к совместной работе с Пекином по отмене виз на постоянной основе.

    Посол КНР в Москве выступил за продление этого формата. Песков ответил на вопрос о безвизе между Россией и Китаем.

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    14 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Писатель Чекунов напомнил о писающем на символ Японии мальчике в музее в США
    Писатель Чекунов напомнил о писающем на символ Японии мальчике в музее в США
    @ Евгения Летта/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Писатель и литературный критик Чекунов указал на двойные стандарты Японии в отношении ее государственных символов. По его словам, Токио требует изменить памятник в Хабаровске из-за изображения хризантемы, но при этом не предъявляет никаких претензии к эмблеме на самолете в американском музее, где американский мальчик справляет нужду на японский символ.

    Чекунов напомнил, что памятник в Хабаровске советскому солдату, который крушит пограничный знак с японским императорским символом, вызвал резкое негодование Токио. «Они даже набрались наглости лопотать о том, что мы должны или демонтировать памятник, или отредактировать его, чтобы Япония не ущемлялась», – написал писатель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Он обратил внимание на избирательную реакцию Токио на использование императорского символа. Он пояснил, что в американском штате Нью-Мексико находится музей War Eagles Air, где выставлен истребитель. У него на хвосте распожена эмблема, на которой американский мальчик писает на символ японской государственности – хризантемовый герб. «Но это другое для японцев, разумеется. Это не иначе как божья роса», – полагает Чекунов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала Россию демонтировать памятник в Хабаровске.

    Российская сторона ответила отказом на просьбу японских дипломатов убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла претензии Токио.

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    14 сентября 2026, 08:41 • Новости дня
    Партия канцлера Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии

    Партия Мерца потеряла почти 5% на выборах в Нижней Саксонии

    Партия канцлера Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На муниципальных выборах в Нижней Саксонии партия «Христианско-демократический союз» канцлера Фридриха Мерца значительно уступила позиции, тогда как оппозиция продемонстрировала уверенный рост.

    Партия канцлера Германии Фридриха Мерца «Христианско-демократический союз» потеряла 4,5 процентного пункта на муниципальных выборах в Нижней Саксонии, передает ТАСС.

    Оппозиционная «Альтернатива для Германии» более чем в три раза улучшила свой результат, свидетельствуют предварительные данные.

    Голосование в окружные муниципальные органы управления Нижней Саксонии состоялось 13 сентября. Явка достигла 64,6%, что на 7,6 процентного пункта выше показателя предыдущих выборов 2021 года. По предварительным подсчетам, ХДС набрала 27,2% голосов, тогда как пятью годами ранее этот показатель составлял 31,7%.

    Социал-демократическая партия Германии заняла второе место с 24,6% голосов, потеряв 5,4 процентного пункта. «Альтернатива для Германии» получила поддержку 15,9% избирателей, прибавив 11,3 процентного пункта. Также укрепили позиции «Левые», набравшие 6% голосов. Уровень поддержки «Зеленых» незначительно снизился до 14,1%.

    Правящие на федеральном уровне ХДС и СДПГ потеряли в Нижней Саксонии почти 10 процентных пунктов поддержки. Оппозиционные партии, напротив, получили дополнительные 14,5 процентного пункта. Прошедшие выборы считаются генеральной репетицией перед голосованием в региональное законодательное собрание, которое пройдет в сентябре 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал результаты этого голосования драматическим поражением Христианско-демократического союза.

    Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил политическим конкурентам применением ранее не использовавшейся статьи конституции.

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    14 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    Подавший в отставку генпрокурор Украины срочно покинул страну

    Подавший в отставку генпрокурор Украины Кравченко уехал за границу

    Подавший в отставку генпрокурор Украины срочно покинул страну
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Подавший в отставку генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что находится в заграничной командировке.

    Кравченко объяснил свой отъезд за границу рабочими вопросами, передает ТАСС.

    «Сейчас нахожусь в заграничной командировке», – написал он в своем Telegram-канале.

    Украинские издания со ссылкой на источники в правоохранительных органах отметили, что Кравченко покинул Украину ночью на служебном автомобиле, передает РИА «Новости».

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о подписании обвинения в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

    Неделей ранее Кравченко подал заявление об отставке на фоне скандала с мошенническими кол-центрами.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады немедленно утвердить увольнение генпрокурора Украины.

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    14 сентября 2026, 10:54 • Новости дня
    Советник премьера Британии Пауэлл призвал Украину к эскалации конфликта
    Советник премьера Британии Пауэлл призвал Украину к эскалации конфликта
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник премьера Британии по национальной безопасности Джонатан Пауэлл посоветовал украинским властям отказаться от территориальных уступок и продолжить нанесение ударов по российским регионам.

    Британский чиновник рекомендовал западным союзникам нарастить поддержку Киева, а Украине продолжать отказываться от территориальных уступок и наносить удары вглубь России.

    «Есть основания считать эту стратегию действенной <…> и я считаю, что эскалация, о которой мы говорим, – это не проблема, а признак успеха», – заявил Джонатан Пауэлл, передает «Газета.Ru».

    При этом ситуацию на Украине чиновник охарактеризовал как сложную. Основными причинами стали дефицит государственного бюджета и нехватка зенитных ракет для комплексов Patriot.

    Ранее политик отметил потерю актуальности анкориджского компромисса. Подобные пути урегулирования ранее рассматривали Владимир Путин и Дональд Трамп.

    В прошлом году советник британского премьера Джонатан Пауэлл планировал контролировать украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

    В августе новый глава правительства Великобритании Энди Бернем привез в Киев секретные данные для производства дальнобойных ракет SCALP.

    В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Лондон в целенаправленном разжигании конфликта.

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    14 сентября 2026, 14:27 • Новости дня
    Саудовская Аравия открыла гигантское месторождение урана около Медины

    В Саудовской Аравии обнаружили урановое месторождение объемом более 100 млн тонн

    Tекст: Мария Иванова

    Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд рассказал о найденных вблизи Медины запасах руды с высокой концентрацией радиоактивного металла.

    Власти страны ведут активный поиск полезных ископаемых для выстраивания сбалансированной энергетики, передает ТАСС.

    «Королевство продолжает работу по созданию комплексного национального энергетического баланса, включая атомную энергетику», – отметил министр во время выступления на 70-й Генеральной конференции МАГАТЭ.

    Он пояснил, что диверсификация источников энергии стала необходимостью для поддержки экономического роста и обеспечения надежности поставок. Ведомство продолжает разведку урана, благодаря чему было найдено месторождение мощностью около 110 млн тонн руды.

    Интеграция ядерной энергии в энергетический баланс государства стала крайне важной. Национальный проект Саудовской Аравии в области ядерной энергетики продвигается в строгом соответствии с планом использования имеющихся ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле США и Саудовская Аравия подписали историческое соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.

    Американский президент ранее одобрил создание саудовской инфраструктуры для обогащения урана.

    В Кремле подтвердили право Эр-Рияда на развитие мирной ядерной энергетики.

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    14 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    The Telegraph: Шотландия и Уэльс решили развалить Британию
    The Telegraph: Шотландия и Уэльс решили развалить Британию
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Главы правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию с требованием права на проведение референдумов о независимости от Соединенного Королевства.

    В понедельник политические деятели трех провинций соберутся на беспрецедентный саммит в Кардиффе, передает The Telegraph. Там ожидается подписание меморандума о взаимопонимании, который должен дать мощный толчок к выходу из-под контроля Королевства.

    Встреча организована после заявления Энди Бернема о готовности санкционировать очередной шотландский референдум при наличии четкого консенсуса.

    Первый министр Шотландии Джон Суинни отметил: «Бернем слился с мыслью, что войдет в историю как последний премьер-министр Соединенного Королевства».

    На фоне этих событий президент США Дональд Трамп во время визита в Дублин в субботу поддержал идею объединенной Ирландии. Политик назвал присоединение Северной Ирландии к Республике «великолепным делом» и выразил недоумение по поводу возможных негативных последствий этого шага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кризис в Британии еще в мае повысил шансы на распад королевства. Brexit стал главным козырем сторонников независимости Шотландии. Власти Ирландии решили ужесточить правила получения гражданства.

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