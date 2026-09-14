Юра Борисов вошел в актерский состав дебютного фильма Сальмы Хайек

Tекст: Денис Тельманов

В картине также задействована британская актриса и модель Кара Делевинь, передает ТАСС. Хайек самостоятельно написала сценарий к фильму. Съемки уже проходят на территории мексиканских штатов Кинтана-Роо и Веракрус.

«Арена» – это история запретной любви и интимное путешествие в мир познания другого человека, в ходе которого мы обретаем способность получать невероятное удовольствие от простых вещей, которые мы принимаем как должное», – рассказала Хайек.

Продюсированием проекта занимаются Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хозе Тамез.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года создатели нового фильма Луки Гуаданьино утвердили Юру Борисова на роль сооснователя OpenAI.

Месяцем ранее британская актриса Эмили Мортимер предложила россиянину главную роль в своей романтической картине.

Весной 2025 года артист заключил соглашение с ведущим американским агентством United Talent Agency.