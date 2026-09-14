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Юра Борисов вошел в актерский состав дебютного фильма Сальмы Хайек
Российский актер Юра Борисов снимется в эпической приключенческой картине «Арена», которая станет первым режиссерским проектом мексикано-американской актрисы Сальмы Хайек.
В картине также задействована британская актриса и модель Кара Делевинь, передает ТАСС. Хайек самостоятельно написала сценарий к фильму. Съемки уже проходят на территории мексиканских штатов Кинтана-Роо и Веракрус.
«Арена» – это история запретной любви и интимное путешествие в мир познания другого человека, в ходе которого мы обретаем способность получать невероятное удовольствие от простых вещей, которые мы принимаем как должное», – рассказала Хайек.
Продюсированием проекта занимаются Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хозе Тамез.
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