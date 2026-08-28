Бывший директор Олега Газманова получил семь лет за мошенничество

Эксперт назвал последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК

Эксперт Юшков: США толкают Венесуэлу к выходу из ОПЕК

Tекст: Олег Исайченко

«Участие Венесуэлы в ОПЕК и ОПЕК+ никак не ограничивает объемы ее нефтедобычи. Наряду с Ливией и Ираном страна может добывать столько нефти, сколько позволяют ее производственные возможности», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

По его оценкам, Каракасу невыгодно выходить из ОПЕК. «Такой шаг вызовет эмоциональную реакцию рынка, и цены на нефть пойдут вниз, что станет негативным фактором и для Боливарианской республики, и для инвесторов», – уточнил он. Тем не менее, как полагает собеседник, венесуэльские власти могут пойти на такой шаг, потому что «США диктуют, что им делать».

А у Штатов в данной ситуации есть свой интерес. Во-первых, Вашингтон хочет сдержать рост цен на энергоресурсы из-за ситуации на Ближнем Востоке и сохраняющегося перекрытия Ормузского пролива, пояснил Юшков. «Дефицит предложения остается серьезной проблемой, а попытки открыть Ормуз пока не приносят результата. В этих условиях, по мнению американцев, Венесуэла может компенсировать недостающие объемы поставок», – детализировал аналитик.

Впрочем, оговорился экономист, есть нюанс. «В Венесуэле не наблюдается масштабных инвестиций и резкого роста добычи, потому что себестоимость нефтедобычи высока, а вложения считаются рискованными. Инвестор может направить в отрасль десятки миллиардов долларов, но если, например, откроется Ормузский пролив и цены на нефть упадут, то капитал окажется под угрозой. В таких условиях добыча в стране станет нерентабельной», – указал спикер.

Во-вторых, США заинтересованы в ослаблении и развале ОПЕК и ОПЕК+. «В организации есть определенный дефицит доверия. Когда отдельные участники выходят из соглашений, у остальных неизбежно возникают вопросы: если одни могут пойти на такой шаг и наращивать добычу без ограничений, почему этого не могут сделать другие? Выход ОАЭ из ОПЕК подорвал устойчивость объединения. Этот эффект, вероятно, усилится в случае выхода Венесуэлы», – заключил Юшков.

Ранее стало известно, что Венесуэла может выйти из ОПЕК. По информации источников Bloomberg, Каракас обсуждал этот вопрос с американскими чиновниками, но окончательное решение принято еще не было. Возможный выход Боливарианской республики из картеля позволит ей без оглядки на ограничения нарастить добычу нефти. Решение также откроет путь для активного участия международных компаний в восстановлении отрасли, говорится в материале.

Одновременно появились сообщения о том, что США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы. Как уточнил портал Axios, стороны прорабатывают детали потенциального соглашения, при этом переговоры касаются более десятка нефтяных месторождений в Венесуэле, добыча на которых может достигать 90 млн баррелей в сутки. Некоторые из них ранее фактически контролировались Китаем, утверждает источник издания.

Предполагается, что в обмен на допуск Вашингтона к праву владения венесуэльское правительство извлечет выгоду от сотрудничества с частными компаниями, в том числе с американскими, и получит больше денежных поступлений с продажи нефти. «Дональд Трамп близок к тому, чтобы обезопасить будущее американской энергетики на поколения вперед; не только для Штатов, но и для всего Западного полушария», – заявил собеседник Axios.

В середине августа управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало индийской государственной нефтегазовой компании Oil and Natural Gas Corp (ONGC) лицензию на инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы. «Теперь у нас есть полная свобода работать над проектом в Венесуэле, потому что ранее мы ограничивали свою деятельность там из-за рисков, связанных с санкциями. Эти риски остались позади», – рассказал финансовый директор ONGC Анупам Агарвал.

Напомним, Венесуэла была одной из пяти стран, основавших ОПЕК в 1960 году. Вместе с республикой учредителями стали Иран, Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия. В 2026 году ОАЭ покинули ОПЕК. Несмотря на решение Абу-Даби мировые цены на нефть не обвалились, а наоборот, 30 апреля достигли четырехлетнего максимума и превысили 126 долларов за баррель.