Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.6 комментариев
Меркель призналась, почему предпочитала брючные костюмы
Меркель объяснила, почему предпочитала брючные костюмы на посту канцлера Германии
Ангела Меркель объяснила, что выбор брючных костюмов был не только личным предпочтением, но и знаком уверенности и надежности, способствовавшим их признанию в политике, несмотря на первоначальную критику такой одежды в 1990-е годы.
Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель поделилась своими мыслями о брючных костюмах в рамках встречи с читателями на книжной ярмарке в Кельне, сообщает DPA.
Брючные костюмы стали характерной чертой стиля Меркель в период ее канцлерства. Она носила их на официальные мероприятия и отмечала, что в неофициальных случаях иногда выбирала платья, отмечает ТАСС.
На встрече в Кельне Меркель признала, что в 1990-е годы брючные костюмы для женщин-политиков вызывали политические споры, особенно в ее партии. Однако ситуация изменилась, и Меркель считает, что она сыграла роль в этом процессе.
Меркель вспомнила, что во время подготовки к своей первой инаугурации в 2005 году ей посоветовали выбрать более традиционную одежду, потому что ее стиль часто ассоциировался с более либеральной партией. В итоге она приобрела брючный костюм с золотыми пуговицами, но призналась, что не чувствовала себя в нем комфортно.
Хотя Меркель не уточнила, какой костюм она надела на инаугурацию, на церемонии в 2005 году она была замечена в черном костюме с черными пуговицами. Ее правление на посту канцлера длилось до 2021 года.
Ранее стало известно, что Amazon временно заблокировал возможность оставлять отзывы на мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель из-за подозрительной активности, связанной с множеством негативных оценок.
Кроме того, в рамках презентации мемуаров Меркель вспомнила эпизод, когда Владимир Путин подарил ей в 2006 году плюшевую собаку после того, как узнал о ее страхе перед собаками.
Также сообщалось, что Ангела Меркель объяснила Бараку Обаме, почему в 2008 году не разрешила ему выступить у Бранденбургских ворот в Берлине.